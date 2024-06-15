https://ria.ru/20240615/shvetsiya-1953101327.html

Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство

Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство - РИА Новости, 15.06.2024

Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство

Шведские Вооруженные силы утверждают, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, сообщает местная газета Expressen. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:50

2024-06-15T12:50

2024-06-15T22:51

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россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Шведские Вооруженные силы утверждают, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, сообщает местная газета Expressen. "Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции. <...> Самолет летел к востоку от острова Готланд", — говорится в сообщении. Согласно газете, ВС Швеции утверждают, что российский самолет не отклонился от своего маршрута, несмотря на призывы шведского воздушного командования. Тем не менее сообщается, что якобы нахождение российского самолета в воздушном пространстве Швеции было кратковременным. Отмечается, что министр обороны страны Пол Йонсон проинформирован о ситуации. МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20240614/polsha-1952766321.html

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швеция, россия, воздушно-космические силы россии