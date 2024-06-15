https://ria.ru/20240615/shvetsiya-1953101327.html
Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство
Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство - РИА Новости, 15.06.2024
Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство
Шведские Вооруженные силы утверждают, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, сообщает местная газета Expressen. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:50
2024-06-15T12:50
2024-06-15T22:51
в мире
швеция
россия
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_7426ff4a92672e24d90255b3d3e8948b.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Шведские Вооруженные силы утверждают, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Швеции, сообщает местная газета Expressen. "Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции. <...> Самолет летел к востоку от острова Готланд", — говорится в сообщении. Согласно газете, ВС Швеции утверждают, что российский самолет не отклонился от своего маршрута, несмотря на призывы шведского воздушного командования. Тем не менее сообщается, что якобы нахождение российского самолета в воздушном пространстве Швеции было кратковременным. Отмечается, что министр обороны страны Пол Йонсон проинформирован о ситуации. МО РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20240614/polsha-1952766321.html
https://ria.ru/20240309/shvetsiya-1932055167.html
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_0ef5c4107781a84772bbbbd91b834c64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, россия, воздушно-космические силы россии
В мире, Швеция, Россия, Воздушно-космические силы России
Шведские СМИ заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство
Expressen: российские самолеты нарушили воздушное пространство Швеции