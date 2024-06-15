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"Абсурд". В Германии резко высказались о Шольце за решение против России - РИА Новости, 15.06.2024
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16:52 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/sholts-1953133118.html
"Абсурд". В Германии резко высказались о Шольце за решение против России
"Абсурд". В Германии резко высказались о Шольце за решение против России - РИА Новости, 15.06.2024
"Абсурд". В Германии резко высказались о Шольце за решение против России
Канцлер Германии Олаф Шольц все больше втягивает страну в конфликт на Украине вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, пожаловалась депутат бундестага от... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:52
2024-06-15T16:52
в мире
россия
украина
германия
севим дагделен
олаф шольц
нато
евросоюз
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц все больше втягивает страну в конфликт на Украине вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, пожаловалась депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X."Основание отдельных командных структур НАТО в Германии ради продолжения поддержки Украины делает так называемый мирный саммит в Швейцарии полностью абсурдным. Это безответственно, что Шольц и коалиция "Светофор" все больше втягивают Германию в конфликт и угрожают безопасности гражданам вместо того, чтобы хотя бы рассмотреть условия мирных переговоров Москвы", — написала политик.Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/ugroza-1953118843.html
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в мире, россия, украина, германия, севим дагделен, олаф шольц, нато, евросоюз, совет европы, джо байден, политика
В мире, Россия, Украина, Германия, Севим Дагделен, Олаф Шольц, НАТО, Евросоюз, Совет Европы, Джо Байден, Политика
"Абсурд". В Германии резко высказались о Шольце за решение против России

Политик Дагделен раскритиковала Шольца за нежелание вести переговоры с Москвой

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц все больше втягивает страну в конфликт на Украине вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, пожаловалась депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X.
«
"Основание отдельных командных структур НАТО в Германии ради продолжения поддержки Украины делает так называемый мирный саммит в Швейцарии полностью абсурдным. Это безответственно, что Шольц и коалиция "Светофор" все больше втягивают Германию в конфликт и угрожают безопасности гражданам вместо того, чтобы хотя бы рассмотреть условия мирных переговоров Москвы", — написала политик.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Навредит другим". СМИ сообщили о неожиданной угрозе в рядах ВСУ
Вчера, 15:05
Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Украинские военные принимают участие в учениях в Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Киев боится". Стало известно о зловещем плане Украины против России
Вчера, 13:30
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Пора". В Британии обратились к Зеленскому с неожиданным предложением
Вчера, 08:11
 
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