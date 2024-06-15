https://ria.ru/20240615/sholts-1953133118.html

"Абсурд". В Германии резко высказались о Шольце за решение против России

"Абсурд". В Германии резко высказались о Шольце за решение против России - РИА Новости, 15.06.2024

"Абсурд". В Германии резко высказались о Шольце за решение против России

Канцлер Германии Олаф Шольц все больше втягивает страну в конфликт на Украине вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, пожаловалась депутат бундестага от... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:52

2024-06-15T16:52

2024-06-15T16:52

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севим дагделен

олаф шольц

нато

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц все больше втягивает страну в конфликт на Украине вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, пожаловалась депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X."Основание отдельных командных структур НАТО в Германии ради продолжения поддержки Украины делает так называемый мирный саммит в Швейцарии полностью абсурдным. Это безответственно, что Шольц и коалиция "Светофор" все больше втягивают Германию в конфликт и угрожают безопасности гражданам вместо того, чтобы хотя бы рассмотреть условия мирных переговоров Москвы", — написала политик.Накануне на встрече с руководством МИД России Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240615/ugroza-1953118843.html

https://ria.ru/20240615/plan-1953106518.html

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