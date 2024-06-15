https://ria.ru/20240615/shebekino-1953114375.html
Поврежденную часть дома в Шебекино восстановить нельзя, заявил Гладков
Поврежденную часть дома в Шебекино восстановить нельзя, заявил Гладков - РИА Новости, 15.06.2024
Поврежденную часть дома в Шебекино восстановить нельзя, заявил Гладков
Поврежденная в результате обстрела ВСУ часть секции дома в белгородском Шебекино, по предварительным данным, восстановлению не подлежит, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:35
2024-06-15T14:35
2024-06-15T14:39
происшествия
шебекино
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Поврежденная в результате обстрела ВСУ часть секции дома в белгородском Шебекино, по предварительным данным, восстановлению не подлежит, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. "Предварительное заключение экспертизы - поврежденная часть четырехподъездной секции дома восстановлению не подлежит", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что с сегодняшнего дня администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей поврежденного дома. Гражданам помогут с транспортом, а для тех, кому негде разместить имущество, администрация арендует складские помещения, перевезет вещи и возьмет их под ответственное хранение.Охрану имущества жильцов, добавил Гладков, на данный момент обеспечивают сотрудники полиции и бойцы самообороны.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поврежденную часть дома в Шебекино восстановить нельзя, заявил Гладков
Гладков: поврежденная в Шебекино часть секции дома не подлежит восстановлению