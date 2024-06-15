https://ria.ru/20240615/shebekino-1953097043.html

Одна пострадавшая в Шебекино находится в тяжелом состоянии

Одна пострадавшая в Шебекино находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 15.06.2024

Одна пострадавшая в Шебекино находится в тяжелом состоянии

Пострадавшая при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Белгорода, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T12:22

2024-06-15T12:22

2024-06-15T12:22

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Пострадавшая при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. "В тяжелом состоянии в городской больнице №2 города Белгорода находится женщина, пострадавшая при обрушении подъезда в Шебекино. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html

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белгород

белгородская область

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Житель обрушившегося подъезда в доме в Шебекино о погибших соседях Житель обрушившегося подъезда в доме в Шебекино рассказал РИА Новости о погибших из-за удара ВСУ соседях. 2024-06-15T12:22 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)