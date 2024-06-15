https://ria.ru/20240615/shebekino-1953097043.html
Одна пострадавшая в Шебекино находится в тяжелом состоянии
Одна пострадавшая в Шебекино находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 15.06.2024
Одна пострадавшая в Шебекино находится в тяжелом состоянии
Пострадавшая при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Белгорода, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T12:22
2024-06-15T12:22
2024-06-15T12:22
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Пострадавшая при обрушении подъезда многоквартирного дома в Шебекино женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Подъезд пятиэтажного дома обрушился в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ в пятницу. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек, шестеро пострадали. "В тяжелом состоянии в городской больнице №2 города Белгорода находится женщина, пострадавшая при обрушении подъезда в Шебекино. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945370589.html
шебекино
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Житель обрушившегося подъезда в доме в Шебекино о погибших соседях
Житель обрушившегося подъезда в доме в Шебекино рассказал РИА Новости о погибших из-за удара ВСУ соседях.
2024-06-15T12:22
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, шебекино, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Одна пострадавшая в Шебекино находится в тяжелом состоянии
Гладков: одна пострадавшая в Шебекино Женщина находится в тяжелом состоянии