https://ria.ru/20240615/shebekino-1953068545.html

В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ

В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024

В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании списков для единоразовых выплат после обрушения подъезда жилого дома в белгородском... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T07:40

2024-06-15T07:40

2024-06-15T07:40

шебекино

белгородская область

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании списков для единоразовых выплат после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек. "Формируем списки для единоразовых выплат, формируем продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается", - заявил Гладков в Telegram-канале. Кроме того, губернатор добавил, что жителям гражданского округа завершили выплаты в десять тысяч рублей.

https://ria.ru/20240614/gladkov-1953029411.html

шебекино

белгородская область

россия

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шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)