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В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
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07:40 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953068545.html
В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ
В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.06.2024
В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании списков для единоразовых выплат после обрушения подъезда жилого дома в белгородском... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T07:40
2024-06-15T07:40
шебекино
белгородская область
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании списков для единоразовых выплат после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино. Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек. "Формируем списки для единоразовых выплат, формируем продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается", - заявил Гладков в Telegram-канале. Кроме того, губернатор добавил, что жителям гражданского округа завершили выплаты в десять тысяч рублей.
https://ria.ru/20240614/gladkov-1953029411.html
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шебекино, белгородская область, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шебекино, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ

Гладков сообщил о создании списков единоразовых выплат после обстрела Шебекино

© МЧС РоссииРазбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
© МЧС России
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о формировании списков для единоразовых выплат после обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино.
Раннее пресс-служба МЧС России сообщала, что поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасены шесть человек. По данным Гладкова, погибли пять человек.
"Формируем списки для единоразовых выплат, формируем продуктовые наборы тем, кто в этом нуждается", - заявил Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, губернатор добавил, что жителям гражданского округа завершили выплаты в десять тысяч рублей.
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ШебекиноБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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