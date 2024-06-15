https://ria.ru/20240615/shebekino-1953060588.html
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома - РИА Новости, 15.06.2024
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома
Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасено шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T03:53
2024-06-15T03:53
2024-06-15T04:51
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасено шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о четырех погибших."Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино завершены. Итого спасено шесть человек, пострадало семь человек и к сожалению четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубических метров строительного мусора", - говорится в сообщении.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html
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шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома
В Шебекино завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда