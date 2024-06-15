Рейтинг@Mail.ru
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 15.06.2024 (обновлено: 04:51 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/shebekino-1953060588.html
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома - РИА Новости, 15.06.2024
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома
Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасено шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T03:53
2024-06-15T04:51
шебекино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
специальная военная операция на украине
россия
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952986364_2:0:1273:715_1920x0_80_0_0_1a1c8479facbd280b8c5af3d561bf291.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасено шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о четырех погибших."Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино завершены. Итого спасено шесть человек, пострадало семь человек и к сожалению четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубических метров строительного мусора", - говорится в сообщении.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.
https://ria.ru/20240614/peskov-1953022925.html
https://ria.ru/20240614/obstrel-1952962405.html
шебекино
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952986364_161:0:1114:715_1920x0_80_0_0_f30878e8bb9c2d16197853a781873b58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Шебекино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Шебекино завершили спасательные работы на месте обрушения подъезда дома

В Шебекино завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда

© МЧС РоссииРазбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
© МЧС России
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино завершены, спасено шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о четырех погибших.
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Песков прокомментировал гибель российского журналиста при обстреле ВСУ
Вчера, 20:50
"Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино завершены. Итого спасено шесть человек, пострадало семь человек и к сожалению четыре человека погибли. Вывезено порядка 300 кубических метров строительного мусора", - говорится в сообщении.
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.
Последствия обстрела Курской области. 14 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Курской области при обстреле со стороны ВСУ ранены два человека
Вчера, 17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала