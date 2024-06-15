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Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино нашли четвертого погибшего
Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино нашли четвертого погибшего - РИА Новости, 15.06.2024
Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино нашли четвертого погибшего
Тело четвертого погибшего нашли под завалами на месте обрушения подъезда дома в белгородском Шебекино, более 50% завалов разобрано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T01:51
2024-06-15T01:51
2024-06-15T02:10
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
россия
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Тело четвертого погибшего нашли под завалами на месте обрушения подъезда дома в белгородском Шебекино, более 50% завалов разобрано, сообщает МЧС России."В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о трех погибших.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.
https://ria.ru/20240614/shebekino-1952963035.html
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происшествия, шебекино, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Россия, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино нашли четвертого погибшего
МЧС: на месте обрушения подъезда в Шебекино извлекли тело четвертого погибшего