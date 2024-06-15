https://ria.ru/20240615/shebekino-1953054990.html

Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино нашли четвертого погибшего

Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино нашли четвертого погибшего - РИА Новости, 15.06.2024

Под завалами обрушившегося подъезда в Шебекино нашли четвертого погибшего

Тело четвертого погибшего нашли под завалами на месте обрушения подъезда дома в белгородском Шебекино, более 50% завалов разобрано, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T01:51

2024-06-15T01:51

2024-06-15T02:10

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

россия

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Тело четвертого погибшего нашли под завалами на месте обрушения подъезда дома в белгородском Шебекино, более 50% завалов разобрано, сообщает МЧС России."В Шебекино найден еще один погибший. Более 50 процентов завалов разобрано. Вывезено порядка 250 кубометров строительного мусора", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о трех погибших.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир.

https://ria.ru/20240614/shebekino-1952963035.html

шебекино

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происшествия, шебекино, россия, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины