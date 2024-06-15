https://ria.ru/20240615/shebekino-1953053928.html

Житель обстрелянного ВСУ дома в Шебекино рассказал, что лично знал погибших

Житель обстрелянного ВСУ дома в Шебекино рассказал, что лично знал погибших - РИА Новости, 15.06.2024

Житель обстрелянного ВСУ дома в Шебекино рассказал, что лично знал погибших

Житель города Шебекино 66-летний Сергей Иванович рассказал РИА Новости, что его квартира в пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажке уцелела, хоть и находится в... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T01:35

2024-06-15T01:35

2024-06-15T02:09

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вячеслав гладков

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ШЕБЕКИНО (Белгородская область), 15 июн – РИА Новости. Житель города Шебекино 66-летний Сергей Иванович рассказал РИА Новости, что его квартира в пострадавшей от удара ВСУ пятиэтажке уцелела, хоть и находится в частично обрушившемся подъезде, а вот квартиры соседей рухнули вниз, и он лично знал троих погибших. Подъезд многоквартирного пятиэтажного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. По последним данным, пострадали семь человек. МЧС России сообщило о том, что из-под завалов достали трех погибших. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, предварительно, повреждено 20 квартир. Один из жильцов дома, Сергей Иванович, находящийся в данный момент рядом с местом ЧП и наблюдающий за разбором завалов, рассказал РИА Новости, что узнал о попадании снаряда в свой подъезд, когда был на работе в Белгороде и, по его словам, на всех парусах полетел домой. Там уже всё оцепили. "Ну, как вам сказать. У меня двухкомнатная. Наш стояк целый. Однокомнатные (тоже целые – ред.). А четырехкомнатные - все разрушены, они упали. С пятого по первый этаж упали", - рассказал мужчина. По его словам, в его квартире никого в момент ЧП не было. А вот в соседних, к сожалению, были. "Вова Шихов, жена его Лена Шихова. И в следующем подъезде - Костя Петровский. Я их знаю", - отметил собеседник. Раненых, по его словам, он тоже знает. В их числе есть мальчик. Он живет в однокомнатной квартире на пятом этаже, отметил мужчина. Сергей Иванович рассказал, что столь сильный удар ВСУ – не первый для него. Девятого мая в прошлом году, по его словам, в результате попадания снаряда были разбиты несколько подъездов, повреждены 17 автомобилей. При этом мужчина говорит, что не собирается уезжать. "У меня мама в Таволжанке (регулярно обстреливаемое ВСУ село – ред.). Там еще похлеще. И даже она не уезжает никуда… Ну, родина здесь. Я, говорит, одну войну прожила, и вот вторая война. Ну, у меня тоже, дай бог, одна дочка в Таволжанке, другая - в Разумном. Нет, я никуда не собираюсь. И даже после этого не поеду", - сказал Сергей Иванович. На вопрос, где он собирается ночевать, ответил: "В машине". И пояснил – в квартире у него все вещи, а самое главное - документы, поэтому будет ждать, когда сможет забрать их.

https://ria.ru/20240512/dom-1945387697.html

https://ria.ru/20240614/postradavshie-1952964208.html

https://ria.ru/20240615/shebekino--1953049010.html

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происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины