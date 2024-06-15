https://ria.ru/20240615/shebekino--1953049010.html

Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до трех

Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до трех - РИА Новости, 15.06.2024

Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до трех

На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино из-под завалов извлечено тело третьего погибшего, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T00:05

2024-06-15T00:05

2024-06-15T01:01

специальная военная операция на украине

шебекино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино из-под завалов извлечено тело третьего погибшего, сообщает пресс-служба МЧС России."На месте поисково-спасательных работ в Шебекино из-под завалов извлечено тело мужчины. Итого погибло три человека", — говорится в сообщении.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о двух погибших.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир. На месте трагедии работают 330 спасателей и 47 единиц техники.

https://ria.ru/20240613/bayden-1952731642.html

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шебекино

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шебекино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия