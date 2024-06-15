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Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до трех - РИА Новости, 15.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 15.06.2024 (обновлено: 01:01 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/shebekino--1953049010.html
Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до трех
Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до трех - РИА Новости, 15.06.2024
Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до трех
На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино из-под завалов извлечено тело третьего погибшего, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T00:05
2024-06-15T01:01
специальная военная операция на украине
шебекино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино из-под завалов извлечено тело третьего погибшего, сообщает пресс-служба МЧС России."На месте поисково-спасательных работ в Шебекино из-под завалов извлечено тело мужчины. Итого погибло три человека", — говорится в сообщении.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о двух погибших.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир. На месте трагедии работают 330 спасателей и 47 единиц техники.
https://ria.ru/20240613/bayden-1952731642.html
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шебекино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число жертв обрушения подъезда в Шебекино после удара ВСУ выросло до трех

МЧС: на месте обрушения подъезда в Шебекино извлекли тело третьего погибшего

© Фото : соцсетиМесто обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : соцсети
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино из-под завалов извлечено тело третьего погибшего, сообщает пресс-служба МЧС России.
«
"На месте поисково-спасательных работ в Шебекино из-под завалов извлечено тело мужчины. Итого погибло три человека", — говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден во время общения со СМИ на саммите G7. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
США не одобряют удары ВСУ американским оружием внутри России, заявил Байден
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Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что всего в результате происшествия пострадали семь человек. МЧС сообщало о двух погибших.
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждены 20 квартир. На месте трагедии работают 330 спасателей и 47 единиц техники.
Разбор завалов на месте обрушения подъезда в городе Шебекино
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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