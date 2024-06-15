https://ria.ru/20240615/sevastopol-1953049184.html

Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 15.06.2024

Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности

Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающихся сильных ливней, сообщил исполняющий обязанности заместителя... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T00:07

2024-06-15T00:07

2024-06-15T01:01

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающихся сильных ливней, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов. "Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности", - написал Горлов в своем Telegram-канале. В ночь с пятницы на субботу ливень и грозы добрались до западного побережья Крыма и центральной части полуострова. Ранее в МЧС предупредили, что в субботу и воскресенье в Крым придут дожди, местами сильные ливни, грозы, шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду, град, на реках северного предгорья и южного берега Крыма ожидается подъем уровней воды до полутора метров, возможно затопление территорий.

https://ria.ru/20240607/chernomorskiy_flot-1951195537.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)