https://ria.ru/20240615/sevastopol-1953049184.html
Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности
Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 15.06.2024
Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности
Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающихся сильных ливней, сообщил исполняющий обязанности заместителя... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T00:07
2024-06-15T00:07
2024-06-15T01:01
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающихся сильных ливней, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Евгений Горлов. "Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности", - написал Горлов в своем Telegram-канале. В ночь с пятницы на субботу ливень и грозы добрались до западного побережья Крыма и центральной части полуострова. Ранее в МЧС предупредили, что в субботу и воскресенье в Крым придут дожди, местами сильные ливни, грозы, шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду, град, на реках северного предгорья и южного берега Крыма ожидается подъем уровней воды до полутора метров, возможно затопление территорий.
https://ria.ru/20240607/chernomorskiy_flot-1951195537.html
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севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности
Коммунальные службы Севастополя перевели в режим повышенной готовности