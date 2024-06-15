https://ria.ru/20240615/saratov-1953127945.html

В МЧС рассказали о пожаре на газопроводе на окраине Саратова

В МЧС рассказали о пожаре на газопроводе на окраине Саратова - РИА Новости, 15.06.2024

В МЧС рассказали о пожаре на газопроводе на окраине Саратова

Факельное горение газопровода вблизи Саратова достигало высоты 5 метров, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:11

2024-06-15T16:11

2024-06-15T16:26

саратов

происшествия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Факельное горение газопровода вблизи Саратова достигало высоты 5 метров, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС."В 16.00 (15.00 мск) поступило сообщение о том, что в населенном пункте Сторожевка произошло загорание газопровода в поле. По прибытию первого пожарного подразделения происходит факельное горение высотой 5 метров. Газопровод перекрыт. На месте 3 пожарных расчета МЧС России, 15 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение.Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода.

https://ria.ru/20240310/pozhar-1932125648.html

https://ria.ru/20240208/pozhar-1926269871.html

саратов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саратов, происшествия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия