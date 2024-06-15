https://ria.ru/20240615/saratov-1953127945.html
В МЧС рассказали о пожаре на газопроводе на окраине Саратова
В МЧС рассказали о пожаре на газопроводе на окраине Саратова - РИА Новости, 15.06.2024
В МЧС рассказали о пожаре на газопроводе на окраине Саратова
Факельное горение газопровода вблизи Саратова достигало высоты 5 метров, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:11
2024-06-15T16:11
2024-06-15T16:26
саратов
происшествия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Факельное горение газопровода вблизи Саратова достигало высоты 5 метров, пострадавших нет, сообщили в региональном главке МЧС."В 16.00 (15.00 мск) поступило сообщение о том, что в населенном пункте Сторожевка произошло загорание газопровода в поле. По прибытию первого пожарного подразделения происходит факельное горение высотой 5 метров. Газопровод перекрыт. На месте 3 пожарных расчета МЧС России, 15 человек личного состава. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение.Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода.
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932125648.html
https://ria.ru/20240208/pozhar-1926269871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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саратов, происшествия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Саратов, Происшествия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В МЧС рассказали о пожаре на газопроводе на окраине Саратова
Факельное горение газопровода на окраине Саратова достигало высоты пять метров