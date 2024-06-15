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Посольство в Британии назвало цель новых антироссийских санкций - РИА Новости, 15.06.2024
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06:10 15.06.2024 (обновлено: 06:45 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953064396.html
Посольство в Британии назвало цель новых антироссийских санкций
Посольство в Британии назвало цель новых антироссийских санкций - РИА Новости, 15.06.2024
Посольство в Британии назвало цель новых антироссийских санкций
Введенные Великобританией новые антироссийские санкции - это попытка Лондона создать себе временные конкурентные преимущества ценой искажения нормальных... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T06:10
2024-06-15T06:45
россия
лондон
великобритания
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Введенные Великобританией новые антироссийские санкции - это попытка Лондона создать себе временные конкурентные преимущества ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. В четверг Великобритания расширила антироссийский санкционный список более чем на 40 позиций. "Ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений (в Лондоне) пытаются подобными дискриминационными мерами создать для себя временные конкурентные преимущества. К либерализму и рыночной экономике, в защиту которых вроде бы выступает коллективный Запад, это уже давно перестало иметь какое-либо отношение", - заявили в дипмиссии. В посольстве добавили, что антироссийские санкции - это лишь "судорожные потуги Лондона и Вашингтона" не дать окончательно опередить себя России и другим более успешным и динамично развивающимся субъектам мировой экономики. "Приуроченный к саммиту "семерки" в Италии очередной пакет нелегитимных ограничительных мер Лондона ярко демонстрирует оппортунизм, присущий антироссийскому курсу англосаксов. Используя успешный ход СВО лишь как повод, они нацеливаются на отечественных операторов в финансовом и энергетическом секторах", - подытожили в посольстве. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231206/london-1914226429.html
https://ria.ru/20240503/britanii-1943671304.html
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россия, лондон, великобритания, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Лондон, Великобритания, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Посольство в Британии назвало цель новых антироссийских санкций

Миссия в Британии: Лондон санкциями хочет создать себе конкурентные преимущества

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Введенные Великобританией новые антироссийские санкции - это попытка Лондона создать себе временные конкурентные преимущества ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В четверг Великобритания расширила антироссийский санкционный список более чем на 40 позиций.
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"Ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений (в Лондоне) пытаются подобными дискриминационными мерами создать для себя временные конкурентные преимущества. К либерализму и рыночной экономике, в защиту которых вроде бы выступает коллективный Запад, это уже давно перестало иметь какое-либо отношение", - заявили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что антироссийские санкции - это лишь "судорожные потуги Лондона и Вашингтона" не дать окончательно опередить себя России и другим более успешным и динамично развивающимся субъектам мировой экономики.
"Приуроченный к саммиту "семерки" в Италии очередной пакет нелегитимных ограничительных мер Лондона ярко демонстрирует оппортунизм, присущий антироссийскому курсу англосаксов. Используя успешный ход СВО лишь как повод, они нацеливаются на отечественных операторов в финансовом и энергетическом секторах", - подытожили в посольстве.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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