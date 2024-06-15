https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953064396.html

Посольство в Британии назвало цель новых антироссийских санкций

Посольство в Британии назвало цель новых антироссийских санкций - РИА Новости, 15.06.2024

Посольство в Британии назвало цель новых антироссийских санкций

Введенные Великобританией новые антироссийские санкции - это попытка Лондона создать себе временные конкурентные преимущества ценой искажения нормальных... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:10

2024-06-15T06:10

2024-06-15T06:45

россия

лондон

великобритания

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Введенные Великобританией новые антироссийские санкции - это попытка Лондона создать себе временные конкурентные преимущества ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. В четверг Великобритания расширила антироссийский санкционный список более чем на 40 позиций. "Ценой искажения нормальных международных торгово-экономических отношений (в Лондоне) пытаются подобными дискриминационными мерами создать для себя временные конкурентные преимущества. К либерализму и рыночной экономике, в защиту которых вроде бы выступает коллективный Запад, это уже давно перестало иметь какое-либо отношение", - заявили в дипмиссии. В посольстве добавили, что антироссийские санкции - это лишь "судорожные потуги Лондона и Вашингтона" не дать окончательно опередить себя России и другим более успешным и динамично развивающимся субъектам мировой экономики. "Приуроченный к саммиту "семерки" в Италии очередной пакет нелегитимных ограничительных мер Лондона ярко демонстрирует оппортунизм, присущий антироссийскому курсу англосаксов. Используя успешный ход СВО лишь как повод, они нацеливаются на отечественных операторов в финансовом и энергетическом секторах", - подытожили в посольстве. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231206/london-1914226429.html

https://ria.ru/20240503/britanii-1943671304.html

россия

лондон

великобритания

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россия, лондон, великобритания, владимир путин, санкции в отношении россии