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Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций - РИА Новости, 15.06.2024
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06:07 15.06.2024 (обновлено: 06:45 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953064227.html
Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций
Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций - РИА Новости, 15.06.2024
Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций
Посольство РФ в Лондоне, комментируя введенные Британией новые санкции против России, заявило, что Соединенное Королевство собственноручно ограничивает развитие РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T06:07
2024-06-15T06:45
россия
лондон
москва
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя введенные Британией новые санкции против России, заявило, что Соединенное Королевство собственноручно ограничивает развитие своей экономики, темпы роста которой держатся на сверхнизком уровне. В четверг Великобритания расширила антироссийский санкционный список более чем на 40 позиций. "Методично ограничивая развитие страны собственными же санкционными мерами, в Лондоне, видимо, окончательно смирились со сверхнизкими - в пределах статистической погрешности - темпами роста легшей в дрейф британской экономики", - говорится в комментарии диппредставительства, поступившем в распоряжение РИА Новости. В посольстве добавили, что сложная экономическая ситуация в стране во многом является результатом подобных "тщетных внешнеполитических авантюр досиживающего последние недели у власти правительства консерваторов". "Не пора ли, наконец, Лондону, зафиксировав убытки от бесплодного курса на конфронтацию с Россией, начать выбираться из этой тупиковой санкционной колеи?", - призвали в дипмиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html
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россия, лондон, москва, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Лондон, Москва, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций

Посольство в Британии о новых санкциях: Лондон ограничивает свое развитие

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя введенные Британией новые санкции против России, заявило, что Соединенное Королевство собственноручно ограничивает развитие своей экономики, темпы роста которой держатся на сверхнизком уровне.
В четверг Великобритания расширила антироссийский санкционный список более чем на 40 позиций.
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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"Методично ограничивая развитие страны собственными же санкционными мерами, в Лондоне, видимо, окончательно смирились со сверхнизкими - в пределах статистической погрешности - темпами роста легшей в дрейф британской экономики", - говорится в комментарии диппредставительства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В посольстве добавили, что сложная экономическая ситуация в стране во многом является результатом подобных "тщетных внешнеполитических авантюр досиживающего последние недели у власти правительства консерваторов".
"Не пора ли, наконец, Лондону, зафиксировав убытки от бесплодного курса на конфронтацию с Россией, начать выбираться из этой тупиковой санкционной колеи?", - призвали в дипмиссии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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