https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953064227.html

Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций

Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций - РИА Новости, 15.06.2024

Миссия в Британии предрекла Лондону экономические проблемы из-за санкций

Посольство РФ в Лондоне, комментируя введенные Британией новые санкции против России, заявило, что Соединенное Королевство собственноручно ограничивает развитие РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:07

2024-06-15T06:07

2024-06-15T06:45

россия

лондон

москва

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя введенные Британией новые санкции против России, заявило, что Соединенное Королевство собственноручно ограничивает развитие своей экономики, темпы роста которой держатся на сверхнизком уровне. В четверг Великобритания расширила антироссийский санкционный список более чем на 40 позиций. "Методично ограничивая развитие страны собственными же санкционными мерами, в Лондоне, видимо, окончательно смирились со сверхнизкими - в пределах статистической погрешности - темпами роста легшей в дрейф британской экономики", - говорится в комментарии диппредставительства, поступившем в распоряжение РИА Новости. В посольстве добавили, что сложная экономическая ситуация в стране во многом является результатом подобных "тщетных внешнеполитических авантюр досиживающего последние недели у власти правительства консерваторов". "Не пора ли, наконец, Лондону, зафиксировав убытки от бесплодного курса на конфронтацию с Россией, начать выбираться из этой тупиковой санкционной колеи?", - призвали в дипмиссии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1929004991.html

https://ria.ru/20231206/london-1914226429.html

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россия, лондон, москва, владимир путин, санкции в отношении россии