https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953063859.html

В посольстве в Британии назвали США конечным бенефициаром санкций

В посольстве в Британии назвали США конечным бенефициаром санкций - РИА Новости, 15.06.2024

В посольстве в Британии назвали США конечным бенефициаром санкций

Посольство РФ в Лондоне, комментируя новый пакет антироссийских санкций со стороны Британии, заявило, что конечным бенефициаром таких мер в любом случае стали... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:04

2024-06-15T06:04

2024-06-15T06:45

россия

москва

владимир путин

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя новый пакет антироссийских санкций со стороны Британии, заявило, что конечным бенефициаром таких мер в любом случае стали бы США, которых британцы обслуживают, не получая ничего существенного взамен. В четверг Великобритания расширила антироссийский санкционный список более чем на 40 позиций. "По иронии, конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стали бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ. Сами же британцы, старательно обслуживая старших заокеанских партнеров, со времен "брекзита" так и не получили от них взамен ничего существенного, включая заветное соглашение о свободной торговле", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240615/germaniya-1953050479.html

https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953057291.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, санкции в отношении россии