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В посольстве в Британии назвали США конечным бенефициаром санкций - РИА Новости, 15.06.2024
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06:04 15.06.2024 (обновлено: 06:45 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953063859.html
В посольстве в Британии назвали США конечным бенефициаром санкций
В посольстве в Британии назвали США конечным бенефициаром санкций - РИА Новости, 15.06.2024
В посольстве в Британии назвали США конечным бенефициаром санкций
Посольство РФ в Лондоне, комментируя новый пакет антироссийских санкций со стороны Британии, заявило, что конечным бенефициаром таких мер в любом случае стали... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T06:04
2024-06-15T06:45
россия
москва
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя новый пакет антироссийских санкций со стороны Британии, заявило, что конечным бенефициаром таких мер в любом случае стали бы США, которых британцы обслуживают, не получая ничего существенного взамен. В четверг Великобритания расширила антироссийский санкционный список более чем на 40 позиций. "По иронии, конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стали бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ. Сами же британцы, старательно обслуживая старших заокеанских партнеров, со времен "брекзита" так и не получили от них взамен ничего существенного, включая заветное соглашение о свободной торговле", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240615/germaniya-1953050479.html
https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953057291.html
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россия, москва, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Владимир Путин, Санкции в отношении России
В посольстве в Британии назвали США конечным бенефициаром санкций

Посольство в Лондоне назвало США конечным бенефициаром санкций против РФ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя новый пакет антироссийских санкций со стороны Британии, заявило, что конечным бенефициаром таких мер в любом случае стали бы США, которых британцы обслуживают, не получая ничего существенного взамен.
В четверг Великобритания расширила антироссийский санкционный список более чем на 40 позиций.
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"По иронии, конечным бенефициаром этой политики, даже если бы у нее были шансы на результат, стали бы не Великобритания, а США с их более развитой финансовой инфраструктурой и экспортным потенциалом в сфере СПГ. Сами же британцы, старательно обслуживая старших заокеанских партнеров, со времен "брекзита" так и не получили от них взамен ничего существенного, включая заветное соглашение о свободной торговле", - говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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