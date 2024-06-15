https://ria.ru/20240615/sanktsii-1953057291.html

В Боливии назвали новые санкции против России самоубийством

В Боливии назвали новые санкции против России самоубийством - РИА Новости, 15.06.2024

В Боливии назвали новые санкции против России самоубийством

Новый пакет санкций против России и компаний из таких государств, как Китай, за их торговлю с Москвой — это самоубийство для западных стран, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T02:49

2024-06-15T02:49

2024-06-15T05:53

россия

китай

москва

владимир путин

брикс

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149902/87/1499028715_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee59a272250a63946ab79faba6ee5b2d.jpg

САНТА-КРУС, 15 июн - РИА Новости. Новый пакет санкций против России и компаний из таких государств, как Китай, за их торговлю с Москвой — это самоубийство для западных стран, заявил РИА Новости председатель комиссии по международной политике боливийского конгресса, сенатор от правящего Движения к социализму MAS Феликс Ахпи.Правительство США в среду объявило о новых санкциях, которые затрагивают более 300 компаний и десятки частных лиц в России, Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах."С первого раунда санкций (Запад - Прим. Ред.) делал харакири, потому что у них кончилась пшеница, у них кончился газ. Надеюсь, они сполна пользуются европейским летом, потому что дальше снова будут выживать, как той зимой",—- заявил Ахпи.По мнению законодателя, санкции в результате сделают хуже лишь европейским странам, которые зависят от поставок российского сырья и продовольствия. Ахпи в связи с действиями США выразил полную поддержку России и другим странам, входящим в группу БРИКС, и уверенность, что санкции "ни в малейшей степени не повлияют" на их экономическое развитие. Он напомнил, что Боливия обратилась с просьбой о вступлении в БРИКС в 2023 году для ускорения своей индустриализации, и предположил, что западные санкции направлены также на то, чтобы разубедить другие страны присоединяться к объединению. "России и БРИКС не нужно ни перед кем унижаться. БРИКС продвигаются семимильными шагами, а старый ортодоксальный капитализм остается позади, потому что они просто стремятся сконцентрировать экономику в нескольких руках", — добавил сенатор. По мнению Ахпи, январское расширение БРИКС стало успехом, поскольку большему числу стран в экономическом блоке будет легче противостоять интересам Запада. В начале года Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты присоединились к БРИКС, однако с приходом к власти президента Хавьера Милея Аргентина не стала продолжать свое участие. "Развивающиеся страны экономически организованы в БРИКС, поэтому с ними будут пытаться бороться всеми возможными способами. Прежде всего, вводя санкции против России и Китая, атакуют производителей сырья. Хотят, чтобы мы продолжали подчиняться капиталистической империи во главе с США", — сказал Ахпи. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240613/kitay-1952550450.html

https://ria.ru/20240222/sanktsii-1928870408.html

https://ria.ru/20240504/sanktsii-1943786007.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, москва, владимир путин, брикс, санкции в отношении россии