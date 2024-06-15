Санду призвала мировое сообщество разработать проект мира на Украине
Санду: мировое сообщество должно разработать фундаментальный проект мира
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что глобальное сообщество должно принять участие в разработке фундаментального проекта мира на Украине.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
"Мир надо защищать, все мы должны защищать мир, мы все должны действовать сильно и целостно, показать, что мы будем поддерживать такие страны как Украина в их стремлении к миру и безопасности… Мы не можем думать о мире и безопасности только в ракурсе собственных границ, мы должны разработать фундаментальный проект мира, который будет наилучшей инвестицией в мир и стабильность в Европе", - сказала Санду.
Она подчеркнула, что Молдавия готова участвовать в восстановлении мира на Украине и в Европе, в том числе и потому, что две страны связаны 200 километрами общей границы.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.