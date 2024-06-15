Одной категории россиян предложат пройти анонимный опрос
Счетная палата изучит эффективность налогового режима для самозанятых
© iStock.com / Djordje KrsticМужчина со смартфоном возле компьютера
© iStock.com / Djordje Krstic
Мужчина со смартфоном возле компьютера. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Счетная палата проведет анализ эффективности налогового режима для самозанятых, для чего этой группе граждан предлагается пройти анонимный опрос об удовлетворенности условиями налогообложения, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.
"В рамках указанного мероприятия Счетной палатой организовано проведение социологического исследования, цель которого — получение обратной связи от плательщиков налога на профессиональный доход", — подчеркнули в пресс-службе Счетной палаты.
Отмечается, что в анкете присутствуют вопросы об оптимальности ставки налога на профессиональный доход, о необходимости расширить перечень видов деятельности, к которым может применяться налог, а также о готовности платить налог по большей ставке для увеличения пенсионных накоплений. Результаты опроса необходимы для улучшения режима налога на профессиональный доход, говорится в материале.
Подведение итогов опроса состоится в ноябре текущего года, заключили в публикации.
В апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила, что число самозанятых в России достигло 10 миллионов, ежедневно к этому налоговому режиму присоединяются более 8,5 тысячи человек, при этом за время его действия с 2019 года граждане задекларировали 3,6 триллиона рублей доходов и уплатили 141 миллиард рублей налогов.