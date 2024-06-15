https://ria.ru/20240615/samolet-1953075542.html

Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности

Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности - РИА Новости, 15.06.2024

Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности

Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T09:12

2024-06-15T09:12

2024-06-15T09:12

происшествия

якутск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. "По предварительной данным, 15 июня 2024 года самолёт Ан-24, следовавший рейсом "Зырянка-Якутск", из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

https://ria.ru/20240512/boeing-1945334009.html

якутск

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24