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Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности - РИА Новости, 15.06.2024
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09:12 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/samolet-1953075542.html
Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности
Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности - РИА Новости, 15.06.2024
Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности
Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:12
2024-06-15T09:12
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. "По предварительной данным, 15 июня 2024 года самолёт Ан-24, следовавший рейсом "Зырянка-Якутск", из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности

Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета

© РИА Новости / Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Самолет АН-24. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"По предварительной данным, 15 июня 2024 года самолёт Ан-24, следовавший рейсом "Зырянка-Якутск", из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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ПроисшествияЯкутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24
 
 
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