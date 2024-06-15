https://ria.ru/20240615/samolet-1953075542.html
Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности
Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности - РИА Новости, 15.06.2024
Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности
Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T09:12
2024-06-15T09:12
2024-06-15T09:12
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. "По предварительной данным, 15 июня 2024 года самолёт Ан-24, следовавший рейсом "Зырянка-Якутск", из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении. По данному факту проводится проверка по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240512/boeing-1945334009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
Ан-24 вернулся в Якутск из-за технической неисправности
Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самолет Ан-24, вылетевший из Зырянки в Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"По предварительной данным, 15 июня 2024 года самолёт Ан-24, следовавший рейсом "Зырянка-Якутск", из-за технической неисправности осуществил возврат на аэродром вылета. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.