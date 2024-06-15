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Глава ЕК на саммите в Швейцарии призвала "не бояться трудностей" - РИА Новости, 15.06.2024
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19:33 15.06.2024 (обновлено: 19:42 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/sammit-1953158115.html
Глава ЕК на саммите в Швейцарии призвала "не бояться трудностей"
Глава ЕК на саммите в Швейцарии призвала "не бояться трудностей" - РИА Новости, 15.06.2024
Глава ЕК на саммите в Швейцарии призвала "не бояться трудностей"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что присутствующее на конференции "международное сообщество" должно... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:33
2024-06-15T19:42
в мире
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россия
швейцария
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что присутствующее на конференции "международное сообщество" должно объединить усилия для мира на Украине и призвала "не бояться трудностей". "История учит нас: стремление к миру сопряжено с трудностями. Но именно из пепла Второй мировой войны родилась ООН. Сегодня нам необходимо еще раз зажечь маяк надежды для международного мира и безопасности. Мы, международное сообщество, должны объединиться, чтобы поддержать Украину", - заявила она. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240615/summit-1953156295.html
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в мире, украина, россия, швейцария, урсула фон дер ляйен, владимир путин, михаил подоляк, оон, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Михаил Подоляк, ООН, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава ЕК на саммите в Швейцарии призвала "не бояться трудностей"

Фон дер Ляйен призвала международное сообщество объединиться для мира на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что присутствующее на конференции "международное сообщество" должно объединить усилия для мира на Украине и призвала "не бояться трудностей".
«
"История учит нас: стремление к миру сопряжено с трудностями. Но именно из пепла Второй мировой войны родилась ООН. Сегодня нам необходимо еще раз зажечь маяк надежды для международного мира и безопасности. Мы, международное сообщество, должны объединиться, чтобы поддержать Украину", - заявила она.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
"Ничего не выйдет". В ВСУ вынесли приговор швейцарскому саммиту
Вчера, 19:27
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине
10 июня, 16:45
 
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