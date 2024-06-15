Глава ЕК на саммите в Швейцарии призвала "не бояться трудностей"
Фон дер Ляйен призвала международное сообщество объединиться для мира на Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по Украине в Швейцарии заявила, что присутствующее на конференции "международное сообщество" должно объединить усилия для мира на Украине и призвала "не бояться трудностей".
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"История учит нас: стремление к миру сопряжено с трудностями. Но именно из пепла Второй мировой войны родилась ООН. Сегодня нам необходимо еще раз зажечь маяк надежды для международного мира и безопасности. Мы, международное сообщество, должны объединиться, чтобы поддержать Украину", - заявила она.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.