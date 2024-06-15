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Евродепутат назвал саммит по Украине фарсом и упущенной возможностью - РИА Новости, 15.06.2024
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18:42 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/sammi-1953149735.html
Евродепутат назвал саммит по Украине фарсом и упущенной возможностью
Евродепутат назвал саммит по Украине фарсом и упущенной возможностью - РИА Новости, 15.06.2024
Евродепутат назвал саммит по Украине фарсом и упущенной возможностью
Саммит по Украине в Швейцарии без участия России - это фарс и упущенная возможность достичь мира, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:42
2024-06-15T18:42
в мире
украина
тьерри мариани
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совет европы
владимир зеленский
россия
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Саммит по Украине в Швейцарии без участия России - это фарс и упущенная возможность достичь мира, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. "Мирная конференция по Украине - это диалог глухих, это фарс. Мирная конференция в отсутствии всех сторон - это просто пиар-акция, а не что-либо серьезное. Даже во французских медиа это расценивают как пропаганду. Это не настоящие переговоры. Если мы хотим мира, то нужно приглашать всех. Это досадно, потому что это упущенная возможность", - заявил политик. По его словам, даже Владимир Зеленский понимает, что эта встреча ни к чему не приведет. "Я думаю, что если бы Зеленский хотел мира, то начал бы настоящую дискуссию с Россией. Но он по всему миру собирает миллиарды. Мы не знаем, сколько это будет продолжаться, но это обогатило уже немало олигархов", - отметил Мариани. По его мнению, мирное предложение России не стали рассматривать на Западе из-за ожидания американских выборов и их итогов, однако затем ситуация может измениться. "Сейчас все находятся в ожидании итогов американских выборов. Я думаю, что по итогу американских выборов многие будут гораздо более склонны в кратчайшие сроки начать переговоры", - сказал он. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html
https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939160313.html
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в мире, украина, тьерри мариани, евросоюз, совет европы, владимир зеленский, россия, швейцария, владимир путин, оон
В мире, Украина, Тьерри Мариани, Евросоюз, Совет Европы, Владимир Зеленский, Россия, Швейцария, Владимир Путин, ООН
Евродепутат назвал саммит по Украине фарсом и упущенной возможностью

Евродепутат: саммит по Украине без участия России — фарс и упущенная возможность

© AFP 2024 / POOL / URS FLUEELERФлаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии
Флаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AFP 2024 / POOL / URS FLUEELER
Флаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии
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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Саммит по Украине в Швейцарии без участия России - это фарс и упущенная возможность достичь мира, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
"Мирная конференция по Украине - это диалог глухих, это фарс. Мирная конференция в отсутствии всех сторон - это просто пиар-акция, а не что-либо серьезное. Даже во французских медиа это расценивают как пропаганду. Это не настоящие переговоры. Если мы хотим мира, то нужно приглашать всех. Это досадно, потому что это упущенная возможность", - заявил политик.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором
10 апреля, 05:00
По его словам, даже Владимир Зеленский понимает, что эта встреча ни к чему не приведет.
"Я думаю, что если бы Зеленский хотел мира, то начал бы настоящую дискуссию с Россией. Но он по всему миру собирает миллиарды. Мы не знаем, сколько это будет продолжаться, но это обогатило уже немало олигархов", - отметил Мариани.
По его мнению, мирное предложение России не стали рассматривать на Западе из-за ожидания американских выборов и их итогов, однако затем ситуация может измениться.
"Сейчас все находятся в ожидании итогов американских выборов. Я думаю, что по итогу американских выборов многие будут гораздо более склонны в кратчайшие сроки начать переговоры", - сказал он.
Исторический город Люцерн и река Ройс - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Конференция по Украине не должна стать антироссийской, заявили в Швейцарии
4 июня, 04:35
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие в ней подтвердили около 90 стран, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
МИД Швейцарии призвал не ждать мирного соглашения от конференции по Украине
10 апреля, 17:33
 
В миреУкраинаТьерри МарианиЕвросоюзСовет ЕвропыВладимир ЗеленскийРоссияШвейцарияВладимир ПутинООН
 
 
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