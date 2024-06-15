Кировская область приняла эстафету Всероссийского Сабантуя
© Фото : пресс-служба губернатора Пермского краяПриготовление самого большого азу по-татарски на Сабантуе в Барде
Приготовление самого большого азу по-татарски на Сабантуе в Барде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Кировская область приняла от Пермского края эстафету Всероссийского Сабантуя, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийский сельский Сабантуй, в рамках которого прошла передача эстафеты празднования Сабантуя Кировской области, открылся в субботу в Бардымском округе Пермского края. В праздновании приняла участие делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым и делегация Татарстана во главе с раисом Рустамом Миннихановым.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем приветственном слове отметил, что регион принимает Сабантуй второй раз, и для Бардымского округа, в его 100-летний юбилей, это большой праздник.
На церемонии состоялась передача символа федерального Сабантуя "Тулпар Ат" губернатору Кировской области Александру Соколову.
"Переняли эстафету праздника от наших соседей - Пермского края. Сегодня здесь большой праздник, много гостей из разных регионов страны. Как и века назад, Сабантуй объединяет всех, кому дорог труд на родной земле и согласие между народами. Пусть традиции нашего многонационального народа только укрепляются. Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за теплый прием нашей делегации. В конце июня 2025 года Всероссийский сельский сабантуй проведем в Вятскополянском районе Кировской области. Об этом договорились в прошлом году с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сейчас разрабатываем план мероприятий по подготовке к празднику. Будем ждать гостей на большой праздник на гостеприимной вятской земле", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Почетные гости совместно с губернатором Пермского края также посетили площадки Сабантуя – Пермский квартал, Подворье Республики Татарстан. Помимо этого, приняли участие в мероприятии, посвященном супружеским парам, которые живут вместе уже 50 лет. Семьям был вручен памятный знак "За сохранение семейных ценностей". Одним из центральных событий Всероссийского Сабантуя–2024 стала торжественная церемония бракосочетания трех молодых пар: татарской, башкирской и русской. Помимо этого, в программу праздника вошли показ этно-моды, игры национальной лиги КВН, кулинарное шоу "Царь сковорода" с участием лучших рестораторов Пермского края, приготовление в большом казане азу по-татарски.