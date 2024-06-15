https://ria.ru/20240615/sabantuy-1953157344.html

Кировская область приняла эстафету Всероссийского Сабантуя

Кировская область приняла эстафету Всероссийского Сабантуя - РИА Новости, 15.06.2024

Кировская область приняла эстафету Всероссийского Сабантуя

Кировская область приняла от Пермского края эстафету Всероссийского Сабантуя, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T19:29

2024-06-15T19:29

2024-06-15T19:29

кировская область

общество

пермский край

кировская область

вятскополянский район

александр соколов

дмитрий махонин

рустам минниханов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Кировская область приняла от Пермского края эстафету Всероссийского Сабантуя, сообщает пресс-служба правительства региона. Всероссийский сельский Сабантуй, в рамках которого прошла передача эстафеты празднования Сабантуя Кировской области, открылся в субботу в Бардымском округе Пермского края. В праздновании приняла участие делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым и делегация Татарстана во главе с раисом Рустамом Миннихановым. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем приветственном слове отметил, что регион принимает Сабантуй второй раз, и для Бардымского округа, в его 100-летний юбилей, это большой праздник. На церемонии состоялась передача символа федерального Сабантуя "Тулпар Ат" губернатору Кировской области Александру Соколову. "Переняли эстафету праздника от наших соседей - Пермского края. Сегодня здесь большой праздник, много гостей из разных регионов страны. Как и века назад, Сабантуй объединяет всех, кому дорог труд на родной земле и согласие между народами. Пусть традиции нашего многонационального народа только укрепляются. Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за теплый прием нашей делегации. В конце июня 2025 года Всероссийский сельский сабантуй проведем в Вятскополянском районе Кировской области. Об этом договорились в прошлом году с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сейчас разрабатываем план мероприятий по подготовке к празднику. Будем ждать гостей на большой праздник на гостеприимной вятской земле", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Почетные гости совместно с губернатором Пермского края также посетили площадки Сабантуя – Пермский квартал, Подворье Республики Татарстан. Помимо этого, приняли участие в мероприятии, посвященном супружеским парам, которые живут вместе уже 50 лет. Семьям был вручен памятный знак "За сохранение семейных ценностей". Одним из центральных событий Всероссийского Сабантуя–2024 стала торжественная церемония бракосочетания трех молодых пар: татарской, башкирской и русской. Помимо этого, в программу праздника вошли показ этно-моды, игры национальной лиги КВН, кулинарное шоу "Царь сковорода" с участием лучших рестораторов Пермского края, приготовление в большом казане азу по-татарски.

https://ria.ru/20240615/tatarskiy-1950259309.html

https://ria.ru/20240305/sabantuy-1931141957.html

пермский край

кировская область

вятскополянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, пермский край, кировская область, вятскополянский район, александр соколов, дмитрий махонин, рустам минниханов, квн