Рейтинг@Mail.ru
Кировская область приняла эстафету Всероссийского Сабантуя - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
 
19:29 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/sabantuy-1953157344.html
Кировская область приняла эстафету Всероссийского Сабантуя
Кировская область приняла эстафету Всероссийского Сабантуя - РИА Новости, 15.06.2024
Кировская область приняла эстафету Всероссийского Сабантуя
Кировская область приняла от Пермского края эстафету Всероссийского Сабантуя, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T19:29
2024-06-15T19:29
кировская область
общество
пермский край
кировская область
вятскополянский район
александр соколов
дмитрий махонин
рустам минниханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953149282_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_dd51b91ca010e3a7bc17d2028b922e0d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Кировская область приняла от Пермского края эстафету Всероссийского Сабантуя, сообщает пресс-служба правительства региона. Всероссийский сельский Сабантуй, в рамках которого прошла передача эстафеты празднования Сабантуя Кировской области, открылся в субботу в Бардымском округе Пермского края. В праздновании приняла участие делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым и делегация Татарстана во главе с раисом Рустамом Миннихановым. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем приветственном слове отметил, что регион принимает Сабантуй второй раз, и для Бардымского округа, в его 100-летний юбилей, это большой праздник. На церемонии состоялась передача символа федерального Сабантуя "Тулпар Ат" губернатору Кировской области Александру Соколову. "Переняли эстафету праздника от наших соседей - Пермского края. Сегодня здесь большой праздник, много гостей из разных регионов страны. Как и века назад, Сабантуй объединяет всех, кому дорог труд на родной земле и согласие между народами. Пусть традиции нашего многонационального народа только укрепляются. Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за теплый прием нашей делегации. В конце июня 2025 года Всероссийский сельский сабантуй проведем в Вятскополянском районе Кировской области. Об этом договорились в прошлом году с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сейчас разрабатываем план мероприятий по подготовке к празднику. Будем ждать гостей на большой праздник на гостеприимной вятской земле", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Почетные гости совместно с губернатором Пермского края также посетили площадки Сабантуя – Пермский квартал, Подворье Республики Татарстан. Помимо этого, приняли участие в мероприятии, посвященном супружеским парам, которые живут вместе уже 50 лет. Семьям был вручен памятный знак "За сохранение семейных ценностей". Одним из центральных событий Всероссийского Сабантуя–2024 стала торжественная церемония бракосочетания трех молодых пар: татарской, башкирской и русской. Помимо этого, в программу праздника вошли показ этно-моды, игры национальной лиги КВН, кулинарное шоу "Царь сковорода" с участием лучших рестораторов Пермского края, приготовление в большом казане азу по-татарски.
https://ria.ru/20240615/tatarskiy-1950259309.html
https://ria.ru/20240305/sabantuy-1931141957.html
пермский край
кировская область
вятскополянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953149282_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c47b2f96b877221d0a186a782770cec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пермский край, кировская область, вятскополянский район, александр соколов, дмитрий махонин, рустам минниханов, квн
Кировская область, Общество, Пермский край, Кировская область, Вятскополянский район, Александр Соколов, Дмитрий Махонин, Рустам Минниханов, КВН

Кировская область приняла эстафету Всероссийского Сабантуя

© Фото : пресс-служба губернатора Пермского краяПриготовление самого большого азу по-татарски на Сабантуе в Барде
Приготовление самого большого азу по-татарски на Сабантуе в Барде - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Пермского края
Приготовление самого большого азу по-татарски на Сабантуе в Барде. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн - РИА Новости. Кировская область приняла от Пермского края эстафету Всероссийского Сабантуя, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийский сельский Сабантуй, в рамках которого прошла передача эстафеты празднования Сабантуя Кировской области, открылся в субботу в Бардымском округе Пермского края. В праздновании приняла участие делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым и делегация Татарстана во главе с раисом Рустамом Миннихановым.
Праздник Сабантуй в Казани - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Татарский праздник Сабантуй: история и традиции
Вчера, 18:27
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем приветственном слове отметил, что регион принимает Сабантуй второй раз, и для Бардымского округа, в его 100-летний юбилей, это большой праздник.
На церемонии состоялась передача символа федерального Сабантуя "Тулпар Ат" губернатору Кировской области Александру Соколову.
"Переняли эстафету праздника от наших соседей - Пермского края. Сегодня здесь большой праздник, много гостей из разных регионов страны. Как и века назад, Сабантуй объединяет всех, кому дорог труд на родной земле и согласие между народами. Пусть традиции нашего многонационального народа только укрепляются. Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за теплый прием нашей делегации. В конце июня 2025 года Всероссийский сельский сабантуй проведем в Вятскополянском районе Кировской области. Об этом договорились в прошлом году с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Сейчас разрабатываем план мероприятий по подготовке к празднику. Будем ждать гостей на большой праздник на гостеприимной вятской земле", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Почетные гости совместно с губернатором Пермского края также посетили площадки Сабантуя – Пермский квартал, Подворье Республики Татарстан. Помимо этого, приняли участие в мероприятии, посвященном супружеским парам, которые живут вместе уже 50 лет. Семьям был вручен памятный знак "За сохранение семейных ценностей". Одним из центральных событий Всероссийского Сабантуя–2024 стала торжественная церемония бракосочетания трех молодых пар: татарской, башкирской и русской. Помимо этого, в программу праздника вошли показ этно-моды, игры национальной лиги КВН, кулинарное шоу "Царь сковорода" с участием лучших рестораторов Пермского края, приготовление в большом казане азу по-татарски.
Делегация Татарстана на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе
Татарский праздник Сабантуй прошел на Всемирном фестивале молодежи
5 марта, 09:23
 
Кировская областьОбществоПермский крайКировская областьВятскополянский районАлександр СоколовДмитрий МахонинРустам МиннихановКВН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала