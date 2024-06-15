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МИД Румынии отказался допустить Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2024
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17:50 15.06.2024 (обновлено: 18:46 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/rumyniya-1953141897.html
МИД Румынии отказался допустить Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ
МИД Румынии отказался допустить Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2024
МИД Румынии отказался допустить Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ
Румыния приняла решение не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T17:50
2024-06-15T18:46
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румыния
григорий карасин
леонид слуцкий (политик)
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Румыния приняла решение не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип. "Власти Румынии приняли решение не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Решение также направлено против Белоруссии", - заявил Филип журналистам. При этом он назвал Минск "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва. Румыния сообщила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", рассказал ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам Филипа, в отношении некоторых членов российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ действуют ограничительные меры на уровне Евросоюза. Ранее лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщал РИА Новости, что Россия с большой долей вероятности расстанется с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию организации в Румынии.
https://ria.ru/20240615/rumyniya-1953099644.html
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в мире, россия, румыния, григорий карасин, леонид слуцкий (политик), обсе, белоруссия
В мире, Россия, Румыния, Григорий Карасин, Леонид Слуцкий (политик), ОБСЕ, Белоруссия
МИД Румынии отказался допустить Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ

МИД Румынии: страна не допустила Россию и Белоруссию к участию в сессии ПА ОБСЕ

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Румыния приняла решение не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию, заявил пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип.
«
"Власти Румынии приняли решение не допустить делегацию РФ к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Решение также направлено против Белоруссии", - заявил Филип журналистам. При этом он назвал Минск "сторонником" конфликта, который якобы начала Москва.
Румыния - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Слуцкий прокомментировал отказ Румынии в выдаче виз делегации в ПА ОБСЕ
Вчера, 12:42
Румыния сообщила, что не выдаст визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ "с учетом российской агрессии на Украине", рассказал ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По словам Филипа, в отношении некоторых членов российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ действуют ограничительные меры на уровне Евросоюза.
Ранее лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщал РИА Новости, что Россия с большой долей вероятности расстанется с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, если не получит приглашения на ближайшую сессию организации в Румынии.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Румыния лишилась своего суверенитета, заявил экс-глава МИД
10 марта, 15:42
 
В миреРоссияРумынияГригорий КарасинЛеонид Слуцкий (политик)ОБСЕБелоруссия
 
 
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