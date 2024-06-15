https://ria.ru/20240615/rossiya-1953174184.html

На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки"

На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки" - РИА Новости, 15.06.2024

На Западе ужаснулись из-за российского "оружия-невидимки"

Российская атомная подводная лодка "Архангельск" представляет большую угрозу для армий Североатлантического альянса, пишет британская Express. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:20

2024-06-15T22:20

2024-06-15T22:20

безопасность

россия

нато

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка "Архангельск" представляет большую угрозу для армий Североатлантического альянса, пишет британская Express."Есть опасения, что западные противники могут не обнаружить (российскую. — Прим. ред.) атомную подводную лодку с крылатыми ракетами. "Архангельск" будет представлять особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры", — говорится в статье.Отмечается, что передовая атомная субмарина на порядок усилит ВМФ России, поскольку будет оснащена неуязвимыми ядерными ракетами, летящими со скоростью 6670 миль в час (10 700 километров в час).В марте Министерство обороны России сообщило, что ВМФ пополнятся сразу четырьмя новыми подлодками: двумя АПЛ "Князь Пожарский" (проект "Борей-А") и "Архангельск" (проект "Ясень-М"), а также последней дизельной "Варшавянкой" для Тихоокеанского флота "Якутск" и второй серийной "Ладой". Кроме того, российские инженеры не прекращают разработки новых перспективных образцов.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953139484.html

https://ria.ru/20240613/bi-1952539994.html

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безопасность, россия, нато