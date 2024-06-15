https://ria.ru/20240615/rospotrebnadzor-1953105852.html

В Москве проверят продукцию, которая могла вызвать ботулизм

В Москве проверят продукцию, которая могла вызвать ботулизм - РИА Новости, 15.06.2024

В Москве проверят продукцию, которая могла вызвать ботулизм

Роспотребнадзор намерен приостановить реализацию продукции, которая могла стать причиной массового отравления из-за ботулизма в Москве, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:27

2024-06-15T13:27

2024-06-15T23:50

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор намерен приостановить реализацию продукции, которая могла стать причиной массового отравления из-за ботулизма в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления столичного ведомства."Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители", — говорится в заявлении.Управление Роспотребнадзора также проводит эпидемиологическое расследование. Сотрудники ведомства предпринимают все необходимые меры.Всех пострадавших госпитализировали, они проходят необходимое лечение. Также удалось установить круг контактных лиц, добавили в ведомстве.Ранее в субботу СМИ сообщили, что в столичные больницы попали десять человек, у всех выявили ботулизм. В свою очередь, департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовом отравлении. Там уточнили, что подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных.

https://ria.ru/20240613/infektsiya-1952526457.html

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия