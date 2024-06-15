https://ria.ru/20240615/rafakh-1953062853.html

В Рафахе заканчиваются запасы продовольствия на складах ВПП ООН

В Рафахе заканчиваются запасы продовольствия на складах ВПП ООН - РИА Новости, 15.06.2024

В Рафахе заканчиваются запасы продовольствия на складах ВПП ООН

Запасы продовольствия на складах ООН в Рафахе на юге сектора Газа заканчиваются, заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T05:26

2024-06-15T05:26

2024-06-15T05:57

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости/Прайм. Запасы продовольствия на складах ООН в Рафахе на юге сектора Газа заканчиваются, заявил заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН Карл Скау. "Мы запаслись продовольствием перед операцией в Рафахе, чтобы передать его в руки людей, но оно начинает заканчиваться, и у нас нет такого доступа, как раньше", - сказал Скау, слова которого приводит агентство Рейтер. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240504/gaza-1943833394.html

https://ria.ru/20240305/gaza-1931205919.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году