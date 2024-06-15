НАТО ответила провокацией на предложение России о мире, заявили во Франции
Политик Филиппо: НАТО встретила провокацией предложение России о мирном плане
Флаг НАТО. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Предложение России о мирном урегулировании на Украине было встречено провокацией со стороны НАТО, которая не хочет отступать от конфликта и толкает Европу к мировой войне, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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"От высокопоставленного чиновника НАТО в прессе появилась информация, что альянс готов мобилизовать более 300 тысяч солдат против России. Это провокационный ответ. НАТО не хочет отступать, она выбирает эскалацию, возможную мировую войну, это крайне безответственно и опасно", - сказал Филиппо.
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По его словам, НАТО ответила на предложение России провокацией.
Он отметил, что эта ситуация напомнила о марте 2022 года и первой мирной инициативе на форуме мира в Стамбуле.
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"Тогда мы почти достигли мира, но НАТО, отправив Бориса Джонсона, сорвала сделку и запретила (Владимиру) Зеленскому подписывать мирное соглашение", - отметил Филиппо, подчеркнув необходимость продолжать бороться за достижение мира.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".