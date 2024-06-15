https://ria.ru/20240615/provokatsiya-1953126979.html

НАТО ответила провокацией на предложение России о мире, заявили во Франции

НАТО ответила провокацией на предложение России о мире, заявили во Франции - РИА Новости, 15.06.2024

НАТО ответила провокацией на предложение России о мире, заявили во Франции

Предложение России о мирном урегулировании на Украине было встречено провокацией со стороны НАТО, которая не хочет отступать от конфликта и толкает Европу к... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:04

2024-06-15T16:04

2024-06-15T18:50

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ПАРИЖ, 15 июн - РИА Новости. Предложение России о мирном урегулировании на Украине было встречено провокацией со стороны НАТО, которая не хочет отступать от конфликта и толкает Европу к мировой войне, заявил РИА Новости французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "От высокопоставленного чиновника НАТО в прессе появилась информация, что альянс готов мобилизовать более 300 тысяч солдат против России. Это провокационный ответ. НАТО не хочет отступать, она выбирает эскалацию, возможную мировую войну, это крайне безответственно и опасно", - сказал Филиппо.По его словам, НАТО ответила на предложение России провокацией. Он отметил, что эта ситуация напомнила о марте 2022 года и первой мирной инициативе на форуме мира в Стамбуле. "Тогда мы почти достигли мира, но НАТО, отправив Бориса Джонсона, сорвала сделку и запретила (Владимиру) Зеленскому подписывать мирное соглашение", - отметил Филиппо, подчеркнув необходимость продолжать бороться за достижение мира.В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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в мире, россия, украина, европа, флориан филиппо, владимир зеленский, борис джонсон, нато, патриот