https://ria.ru/20240615/proschanie-1953132309.html
Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня
Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня - РИА Новости, 15.06.2024
Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня
Церемония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, пройдет 18 июня в 11.00 мск в "Останкино", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:44
2024-06-15T16:44
2024-06-15T16:44
горловка
донецкая народная республика
калязин
валерия (алла перфилова)
нтв (телеканал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952706452_0:184:1170:842_1920x0_80_0_0_9cc8e2ee90abf4f7a9ea8b0e65ef41c7.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Церемония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, пройдет 18 июня в 11.00 мск в "Останкино", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. "Церемония прощания с погибшим в ДНР оператором НТВ Валерием Кожиным состоится во вторник, 18 июня, в 11:00 в студии Телецентра "Останкино", - говорится в сообщении. Добавляется, что похороны пройдут в тот же день на родине Валерия, в городе Калязин Тверской области в кругу родных и близких, в закрытом для СМИ режиме.
https://ria.ru/20240613/ntv-1952577412.html
горловка
донецкая народная республика
калязин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, калязин, валерия (алла перфилова), нтв (телеканал)
Горловка, Донецкая Народная Республика, Калязин, Валерия (Алла Перфилова), НТВ (телеканал)
Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня
Прощание с погибшим военным оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня в "Останкино"