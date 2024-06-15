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Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня - РИА Новости, 15.06.2024
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16:44 15.06.2024
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Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня
Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня - РИА Новости, 15.06.2024
Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня
Церемония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, пройдет 18 июня в 11.00 мск в "Останкино", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:44
2024-06-15T16:44
горловка
донецкая народная республика
калязин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Церемония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, пройдет 18 июня в 11.00 мск в "Останкино", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. "Церемония прощания с погибшим в ДНР оператором НТВ Валерием Кожиным состоится во вторник, 18 июня, в 11:00 в студии Телецентра "Останкино", - говорится в сообщении. Добавляется, что похороны пройдут в тот же день на родине Валерия, в городе Калязин Тверской области в кругу родных и близких, в закрытом для СМИ режиме.
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, калязин, валерия (алла перфилова), нтв (телеканал)
Горловка, Донецкая Народная Республика, Калязин, Валерия (Алла Перфилова), НТВ (телеканал)
Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня

Прощание с погибшим военным оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня в "Останкино"

© Фото : AO "Телекомпания НТВ"Оператор НТВ Валерий Кожин
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Фото : AO "Телекомпания НТВ"
Оператор НТВ Валерий Кожин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Церемония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, пройдет 18 июня в 11.00 мск в "Останкино", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.
«
"Церемония прощания с погибшим в ДНР оператором НТВ Валерием Кожиным состоится во вторник, 18 июня, в 11:00 в студии Телецентра "Останкино", - говорится в сообщении.
Добавляется, что похороны пройдут в тот же день на родине Валерия, в городе Калязин Тверской области в кругу родных и близких, в закрытом для СМИ режиме.
Корреспондент НТВ Алексей Ивлиев
Пострадавших в ДНР журналистов НТВ оперируют
13 июня, 14:12
 
ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалязинВалерия (Алла Перфилова)НТВ (телеканал)
 
 
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