https://ria.ru/20240615/proschanie-1953132309.html

Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня

Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня - РИА Новости, 15.06.2024

Прощание с погибшим оператором НТВ Кожиным пройдет 18 июня

Церемония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, пройдет 18 июня в 11.00 мск в "Останкино", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:44

2024-06-15T16:44

2024-06-15T16:44

горловка

донецкая народная республика

калязин

валерия (алла перфилова)

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Церемония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, пройдет 18 июня в 11.00 мск в "Останкино", сообщили РИА Новости в пресс-службе канала. "Церемония прощания с погибшим в ДНР оператором НТВ Валерием Кожиным состоится во вторник, 18 июня, в 11:00 в студии Телецентра "Останкино", - говорится в сообщении. Добавляется, что похороны пройдут в тот же день на родине Валерия, в городе Калязин Тверской области в кругу родных и близких, в закрытом для СМИ режиме.

https://ria.ru/20240613/ntv-1952577412.html

горловка

донецкая народная республика

калязин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, донецкая народная республика, калязин, валерия (алла перфилова), нтв (телеканал)