https://ria.ru/20240615/predlozheniya-1953066154.html

Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине

Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 15.06.2024

Эксперт оценил предложения Путина по урегулированию конфликта на Украине

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию военного конфликта на Украине - это шанс избежать новой и последней мировой войны, заявил РИА... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T06:57

2024-06-15T06:57

2024-06-15T07:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию военного конфликта на Украине - это шанс избежать новой и последней мировой войны, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил ранее президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "К сожалению, мы идём к прямому столкновению с западным блоком, которое может стать новой и последней мировой войной. Предложения президента Путина - шанс этого избежать", - сказала Джаралла. По его словам, Путин дал полную и исчерпывающую характеристику как предыстории украинского конфликта, так и его нынешнего состояния. "Очевидна стратегия руководства России - обеспечить безопасность страны с наименьшими возможными потерями. В настоящий момент очевидно преимущество России на поле боя", - сказал Джаралла.

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953065725.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953065122.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, владимир джаралла, нато