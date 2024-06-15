https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953103803.html

"Абсолютно конкретно": на Западе восхитились предложением Путина по Украине

"Абсолютно конкретно": на Западе восхитились предложением Путина по Украине - РИА Новости, 15.06.2024

"Абсолютно конкретно": на Западе восхитились предложением Путина по Украине

Президент России Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:07

2024-06-15T13:07

2024-06-15T17:41

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил четкие шаги для урегулирования украинского конфликта, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале."Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона", — отметил он.Кеппель также назвал решение стран G7 выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных активов России "воровством". Он добавил, что скептически относится к этой инициативе. По его мнению, эта мера приведет к еще более серьезной конфронтации.В пятницу на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам Путина, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953080773.html

https://ria.ru/20240615/berbok-1953087695.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, g7, нато