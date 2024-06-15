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В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме

В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 15.06.2024

В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме

Пожар в двухэтажном доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области локализован, сообщило МЧС России. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T23:27

2024-06-15T23:27

2024-06-15T23:27

происшествия

ульяновская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области локализован, сообщило МЧС России. Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области произошел пожар на площади 750 квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На месте работают десять специалистов и четыре единицы техники. "В Ульяновской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

ульяновская область

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)