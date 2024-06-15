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В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 15.06.2024
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В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме
В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 15.06.2024
В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме
Пожар в двухэтажном доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области локализован, сообщило МЧС России. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T23:27
2024-06-15T23:27
происшествия
ульяновская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области локализован, сообщило МЧС России. Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области произошел пожар на площади 750 квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На месте работают десять специалистов и четыре единицы техники. "В Ульяновской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме

Пожар в двухэтажном доме в поселке им. Ленина в Ульяновской области локализовали

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области локализован, сообщило МЧС России.
Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области произошел пожар на площади 750 квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На месте работают десять специалистов и четыре единицы техники.
"В Ульяновской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
 
ПроисшествияУльяновская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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