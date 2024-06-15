https://ria.ru/20240615/pozhar-1953179712.html
В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме
В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 15.06.2024
В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме
Пожар в двухэтажном доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области локализован, сообщило МЧС России. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T23:27
2024-06-15T23:27
2024-06-15T23:27
происшествия
ульяновская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b28e5bb9c430377d6fa3bc598dc605f0.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области локализован, сообщило МЧС России. Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина в Ульяновской области произошел пожар на площади 750 квадратных метров. По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. На месте работают десять специалистов и четыре единицы техники. "В Ульяновской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d945aea349d6d5b0d35a19b991512fe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ульяновская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области локализовали пожар в жилом доме
Пожар в двухэтажном доме в поселке им. Ленина в Ульяновской области локализовали