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В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом

В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом - РИА Новости, 15.06.2024

В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом

Пожар на площади 750 квадратных метров произошел в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина Ульяновской области, сообщило МЧС России в своем... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:30

2024-06-15T22:30

2024-06-15T22:30

происшествия

жилье

россия

ульяновская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 15 июн - РИА Новости. Пожар на площади 750 квадратных метров произошел в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина Ульяновской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В Ульяновской области на пожаре МЧС России спасены трое. В поселке имени Ленина горит двухэтажный жилой дом на 750 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства. На месте возгорания работают десять специалистов и четыре единицы техники. По данным МЧС России, погибших и пострадавших нет.

россия

ульяновская область

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)