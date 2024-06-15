Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/pozhar-1953174824.html
В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом
В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом - РИА Новости, 15.06.2024
В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом
Пожар на площади 750 квадратных метров произошел в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина Ульяновской области, сообщило МЧС России в своем... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T22:30
2024-06-15T22:30
происшествия
жилье
россия
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
САМАРА, 15 июн - РИА Новости. Пожар на площади 750 квадратных метров произошел в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина Ульяновской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В Ульяновской области на пожаре МЧС России спасены трое. В поселке имени Ленина горит двухэтажный жилой дом на 750 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства. На месте возгорания работают десять специалистов и четыре единицы техники. По данным МЧС России, погибших и пострадавших нет.
россия
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_125:0:1837:1284_1920x0_80_0_0_6b50e8ed881213fbe3ce465a0b4d677b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом

В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом на 750 квадратных метрах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 июн - РИА Новости. Пожар на площади 750 квадратных метров произошел в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина Ульяновской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
"В Ульяновской области на пожаре МЧС России спасены трое. В поселке имени Ленина горит двухэтажный жилой дом на 750 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства.
На месте возгорания работают десять специалистов и четыре единицы техники. По данным МЧС России, погибших и пострадавших нет.
 
ПроисшествияЖильеРоссияУльяновская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала