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В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом
В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом - РИА Новости, 15.06.2024
В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом
Пожар на площади 750 квадратных метров произошел в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина Ульяновской области, сообщило МЧС России в своем... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T22:30
2024-06-15T22:30
2024-06-15T22:30
происшествия
жилье
россия
ульяновская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 15 июн - РИА Новости. Пожар на площади 750 квадратных метров произошел в двухэтажном жилом доме в поселке имени Ленина Ульяновской области, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "В Ульяновской области на пожаре МЧС России спасены трое. В поселке имени Ленина горит двухэтажный жилой дом на 750 квадратных метрах", - говорится в сообщении ведомства. На месте возгорания работают десять специалистов и четыре единицы техники. По данным МЧС России, погибших и пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, ульяновская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Россия, Ульяновская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом
В Ульяновской области загорелся двухэтажный жилой дом на 750 квадратных метрах