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ЦАХАЛ сообщил о пожаре после падения снаряда на юге Израиля
ЦАХАЛ сообщил о пожаре после падения снаряда на юге Израиля - РИА Новости, 15.06.2024
ЦАХАЛ сообщил о пожаре после падения снаряда на юге Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что снаряд упал на открытой местности в районе израильского кибуца Киссуфим недалеко от сектора Газа, в результате чего... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T22:18
2024-06-15T22:18
2024-06-15T22:18
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что снаряд упал на открытой местности в районе израильского кибуца Киссуфим недалеко от сектора Газа, в результате чего вспыхнул пожар. "Вслед за сиреной, прозвучавшей в районе Киссуфима на юге Израиля, снаряд упал на открытой территории, прилегающей к кибуцу Киссуфим. В результате возник пожар", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ. В армии добавили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные службы, им удалось взять огонь под контроль. Отмечается, что сообщения о пострадавших не поступали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
ЦАХАЛ сообщил о пожаре после падения снаряда на юге Израиля
ЦАХАЛ: в районе кибуца Киссуфим упал снаряд, в результате чего вспыхнул пожар