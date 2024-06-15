https://ria.ru/20240615/pozhar-1953173863.html

ЦАХАЛ сообщил о пожаре после падения снаряда на юге Израиля

ЦАХАЛ сообщил о пожаре после падения снаряда на юге Израиля - РИА Новости, 15.06.2024

ЦАХАЛ сообщил о пожаре после падения снаряда на юге Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что снаряд упал на открытой местности в районе израильского кибуца Киссуфим недалеко от сектора Газа, в результате чего... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T22:18

2024-06-15T22:18

2024-06-15T22:18

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что снаряд упал на открытой местности в районе израильского кибуца Киссуфим недалеко от сектора Газа, в результате чего вспыхнул пожар. "Вслед за сиреной, прозвучавшей в районе Киссуфима на юге Израиля, снаряд упал на открытой территории, прилегающей к кибуцу Киссуфим. В результате возник пожар", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ. В армии добавили, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные службы, им удалось взять огонь под контроль. Отмечается, что сообщения о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20240615/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа