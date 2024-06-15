https://ria.ru/20240615/pozhar-1953144835.html

Саратовское село обесточено после пожара на газопроводе

Саратовское село обесточено после пожара на газопроводе - РИА Новости, 15.06.2024

Саратовское село обесточено после пожара на газопроводе

Село Сторожевка вблизи загоревшегося газопровода в окрестностях Саратова обесточено, аварийная бригада выехала на место, сообщил глава Татищевского района Павел РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T18:13

2024-06-15T18:13

2024-06-15T18:13

происшествия

саратов

татищевский район

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Село Сторожевка вблизи загоревшегося газопровода в окрестностях Саратова обесточено, аварийная бригада выехала на место, сообщил глава Татищевского района Павел Сурков в Telegram-канале. "На месте разгерметизации нитки газопровода возле Сторожевского ЛПУ (линейного производственного управления магистральных газопроводов) ландшафтный пожар потушен, газ в газопроводе перекрыт, происходит стравливание и выжигание остатков газа из трубы... Для восстановления подачи электроэнергии в село Сторожевка из Саратова выехала аварийная бригада НЭСК", - написал он. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован.

https://ria.ru/20240310/pozhar-1932125648.html

саратов

татищевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, татищевский район, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)