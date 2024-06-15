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Саратовское село обесточено после пожара на газопроводе - РИА Новости, 15.06.2024
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18:13 15.06.2024
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Саратовское село обесточено после пожара на газопроводе
Саратовское село обесточено после пожара на газопроводе - РИА Новости, 15.06.2024
Саратовское село обесточено после пожара на газопроводе
Село Сторожевка вблизи загоревшегося газопровода в окрестностях Саратова обесточено, аварийная бригада выехала на место, сообщил глава Татищевского района Павел РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T18:13
2024-06-15T18:13
происшествия
саратов
татищевский район
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Село Сторожевка вблизи загоревшегося газопровода в окрестностях Саратова обесточено, аварийная бригада выехала на место, сообщил глава Татищевского района Павел Сурков в Telegram-канале. "На месте разгерметизации нитки газопровода возле Сторожевского ЛПУ (линейного производственного управления магистральных газопроводов) ландшафтный пожар потушен, газ в газопроводе перекрыт, происходит стравливание и выжигание остатков газа из трубы... Для восстановления подачи электроэнергии в село Сторожевка из Саратова выехала аварийная бригада НЭСК", - написал он. Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет. По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован.
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саратов
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происшествия, саратов, татищевский район, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Татищевский район, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саратовское село обесточено после пожара на газопроводе

Сурков: село Сторожевка вблизи загоревшегося газопровода в Саратове обесточено

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Село Сторожевка вблизи загоревшегося газопровода в окрестностях Саратова обесточено, аварийная бригада выехала на место, сообщил глава Татищевского района Павел Сурков в Telegram-канале.
«
"На месте разгерметизации нитки газопровода возле Сторожевского ЛПУ (линейного производственного управления магистральных газопроводов) ландшафтный пожар потушен, газ в газопроводе перекрыт, происходит стравливание и выжигание остатков газа из трубы... Для восстановления подачи электроэнергии в село Сторожевка из Саратова выехала аварийная бригада НЭСК", - написал он.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет.
По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет. В правительстве региона заявили, что ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода полностью ликвидирован.
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ПроисшествияСаратовТатищевский районРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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