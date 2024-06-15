Рейтинг@Mail.ru
Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 15.06.2024 (обновлено: 16:39 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/pozhar-1953131345.html
Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили
Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили - РИА Новости, 15.06.2024
Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили
Ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода около Саратова полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:37
2024-06-15T16:39
происшествия
саратов
саратовская область
татищевский район
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода около Саратова полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале."Нахожусь на месте аварии на магистральном газопроводе в Татищевском районе... Привлечены все необходимые экстренные службы. Возникший ландшафтный пожар полностью ликвидирован, производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет", - написал он.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет.По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240615/vlasti-1953131022.html
саратов
саратовская область
татищевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, саратовская область, татищевский район, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Татищевский район, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили

Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили, никто не пострадал

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода около Саратова полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале.
«
"Нахожусь на месте аварии на магистральном газопроводе в Татищевском районе... Привлечены все необходимые экстренные службы. Возникший ландшафтный пожар полностью ликвидирован, производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет", - написал он.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет.
По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, сообщили власти
Вчера, 16:34
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьТатищевский районРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала