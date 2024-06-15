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Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили
Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили - РИА Новости, 15.06.2024
Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили
Ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода около Саратова полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил начальник управления региональной... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:37
2024-06-15T16:37
2024-06-15T16:39
происшествия
саратов
саратовская область
татищевский район
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Ландшафтный пожар в районе загоревшегося газопровода около Саратова полностью ликвидирован, никто не пострадал, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в Telegram-канале."Нахожусь на месте аварии на магистральном газопроводе в Татищевском районе... Привлечены все необходимые экстренные службы. Возникший ландшафтный пожар полностью ликвидирован, производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет", - написал он.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе Сторожевки, предварительно, из-за аномальной жары произошла разгерметизация, наблюдается горение. Позднее он сообщил, что ландшафтный пожар вблизи газопровода локализован, угрозы распространения огня нет, а перебоев в подаче газа не будет.По данным главка МЧС, факельное горение газопровода достигало высоты пяти метров, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240615/vlasti-1953131022.html
саратов
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, татищевский район, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Татищевский район, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили
Ландшафтный пожар в районе газопровода в Саратове потушили, никто не пострадал