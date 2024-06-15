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Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали
Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали - РИА Новости, 15.06.2024
Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали
Ландшафтный пожар вблизи загоревшегося газопровода на окраине Саратова локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, сообщил губернатор Роман РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:14
2024-06-15T16:14
2024-06-15T16:14
происшествия
саратов
роман бусаргин
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Ландшафтный пожар вблизи загоревшегося газопровода на окраине Саратова локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "В настоящий момент ландшафтный пожар локализован. Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. К ликвидации аварии привлечены все экстренные службы", - написал он.
https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896265884.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин
Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали
Бусаргин: ландшафтный пожар у загоревшегося газопровода в Саратове локализовали