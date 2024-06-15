Рейтинг@Mail.ru
Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали - РИА Новости, 15.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/pozhar-1953128049.html
Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали
Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали - РИА Новости, 15.06.2024
Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали
Ландшафтный пожар вблизи загоревшегося газопровода на окраине Саратова локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, сообщил губернатор Роман РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:14
2024-06-15T16:14
происшествия
саратов
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Ландшафтный пожар вблизи загоревшегося газопровода на окраине Саратова локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "В настоящий момент ландшафтный пожар локализован. Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. К ликвидации аварии привлечены все экстренные службы", - написал он.
https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896265884.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин
Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали

Бусаргин: ландшафтный пожар у загоревшегося газопровода в Саратове локализовали

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в медиабанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Ландшафтный пожар вблизи загоревшегося газопровода на окраине Саратова локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"В настоящий момент ландшафтный пожар локализован. Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. К ликвидации аварии привлечены все экстренные службы", - написал он.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
В Саратове потушили возгорание травы у магистрального газопровода
14 сентября 2023, 11:04
 
ПроисшествияСаратовРоман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала