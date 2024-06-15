https://ria.ru/20240615/pozhar-1953128049.html

Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали

Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали - РИА Новости, 15.06.2024

Ландшафтный пожар около загоревшегося газопровода в Саратове локализовали

Ландшафтный пожар вблизи загоревшегося газопровода на окраине Саратова локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, сообщил губернатор Роман РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:14

2024-06-15T16:14

2024-06-15T16:14

происшествия

саратов

роман бусаргин

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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Ландшафтный пожар вблизи загоревшегося газопровода на окраине Саратова локализован, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. "В настоящий момент ландшафтный пожар локализован. Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. К ликвидации аварии привлечены все экстренные службы", - написал он.

https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896265884.html

саратов

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, роман бусаргин