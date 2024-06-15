https://ria.ru/20240615/pozhar-1953124798.html

Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары

Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары - РИА Новости, 15.06.2024

Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары

На газопроводе в Саратовской области произошел пожар, сообщил глава региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:45

2024-06-15T15:45

2024-06-15T19:21

происшествия

саратовская область

роман бусаргин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953148326_29:0:2505:1393_1920x0_80_0_0_b7f47554bbad0a055b8f4187268e43f0.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На газопроводе в Саратовской области произошел пожар, сообщил глава региона Роман Бусаргин."️На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение", — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что газопровод уже перекрыли. На месте происшествия работают экстренные службы.Позднее Бусаргин сообщил, что пожар удалось локализовать. По его словам, происходит выжигание остатков газа из трубопровода.

https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896265884.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, саратовская область, роман бусаргин