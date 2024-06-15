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Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары - РИА Новости, 15.06.2024
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15:45 15.06.2024 (обновлено: 19:21 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/pozhar-1953124798.html
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары - РИА Новости, 15.06.2024
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары
На газопроводе в Саратовской области произошел пожар, сообщил глава региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:45
2024-06-15T19:21
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На газопроводе в Саратовской области произошел пожар, сообщил глава региона Роман Бусаргин."️На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение", — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что газопровод уже перекрыли. На месте происшествия работают экстренные службы.Позднее Бусаргин сообщил, что пожар удалось локализовать. По его словам, происходит выжигание остатков газа из трубопровода.
https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896265884.html
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происшествия, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары

Губернатор Бусаргин сообщил о разгерметизации газопровода в Саратовской области

© СУ СК России по Саратовской областиНа месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
На месте взрыва газа в трубопроводе под Саратовом. Кадр видео
© СУ СК России по Саратовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На газопроводе в Саратовской области произошел пожар, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«
"️На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что газопровод уже перекрыли. На месте происшествия работают экстренные службы.
Позднее Бусаргин сообщил, что пожар удалось локализовать. По его словам, происходит выжигание остатков газа из трубопровода.
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ПроисшествияСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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