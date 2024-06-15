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Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары - РИА Новости, 15.06.2024
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары
На газопроводе в Саратовской области произошел пожар, сообщил глава региона Роман Бусаргин. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:45
2024-06-15T15:45
2024-06-15T19:21
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. На газопроводе в Саратовской области произошел пожар, сообщил глава региона Роман Бусаргин."️На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение", — написал он в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что газопровод уже перекрыли. На месте происшествия работают экстренные службы.Позднее Бусаргин сообщил, что пожар удалось локализовать. По его словам, происходит выжигание остатков газа из трубопровода.
https://ria.ru/20230914/gazoprovod-1896265884.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин
Газопровод в Саратовской области загорелся из-за аномальной жары
Губернатор Бусаргин сообщил о разгерметизации газопровода в Саратовской области