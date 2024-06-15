https://ria.ru/20240615/pozhar-1953072469.html
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
В России за сутки потушили 56 природных пожаров - РИА Новости, 15.06.2024
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 56 природных пожаров на площади 31 304 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:37
2024-06-15T08:37
2024-06-15T08:37
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 56 природных пожаров на площади 31 304 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14 июня 2024 года в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 31 304 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 15 июня на территории РФ было 115 лесных пожаров на площади 102 577 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовали 42 пожаров на 59 810 гектарах.
https://ria.ru/20240603/pozhary-1950077076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 56 природных пожаров
Лесопожарные службы потушили 56 природных пожаров в России за сутки
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 56 природных пожаров на площади 31 304 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14 июня 2024 года в 20 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 31 304 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 15 июня на территории РФ было 115 лесных пожаров на площади 102 577 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действовали 42 пожаров на 59 810 гектарах.