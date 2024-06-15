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В Крыму назвали повестку от СБУ бумагомарательством - РИА Новости, 15.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/povestka-1953092958.html
В Крыму назвали повестку от СБУ бумагомарательством
В Крыму назвали повестку от СБУ бумагомарательством - РИА Новости, 15.06.2024
В Крыму назвали повестку от СБУ бумагомарательством
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал повестку от Службы безопасности Украины и заведенные против него уголовные дела... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T11:47
2024-06-15T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
олег крючков
служба безопасности украины
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал повестку от Службы безопасности Украины и заведенные против него уголовные дела бумагомарательством. "Все это очередное бумагомарательство неадекватных и больных на голову людей, которые не в состоянии смириться с реальностью", - сказал Крючков РИА Новости. Ранее СБУ сообщила о подозрении Крючкова в якобы госизмене и пропаганде войны. Ему также направили повестку явиться к следователям в Киев 17 июня. Крючков подчеркнул, что это не первые повестки со стороны украинских силовиков с требованием явиться к ним. "Отношусь к этому с иронией. С удовольствием прочитал новую упаковку дел и повесток от СБУ. Будет что рассказать детям", - сказал Крючков.
https://ria.ru/20240615/zelenskiy-1953089087.html
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в мире, олег крючков, служба безопасности украины, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олег Крючков, Служба безопасности Украины, Киев
В Крыму назвали повестку от СБУ бумагомарательством

Советник главы Крыма по информполитике: повестка от СБУ —бумагомарательство

© Fotolia / dmitrydesignerЗдание СБУ в Киеве
Здание СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Fotolia / dmitrydesigner
Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал повестку от Службы безопасности Украины и заведенные против него уголовные дела бумагомарательством.
«
"Все это очередное бумагомарательство неадекватных и больных на голову людей, которые не в состоянии смириться с реальностью", - сказал Крючков РИА Новости.
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Ранее СБУ сообщила о подозрении Крючкова в якобы госизмене и пропаганде войны. Ему также направили повестку явиться к следователям в Киев 17 июня.
Крючков подчеркнул, что это не первые повестки со стороны украинских силовиков с требованием явиться к ним.
«
"Отношусь к этому с иронией. С удовольствием прочитал новую упаковку дел и повесток от СБУ. Будет что рассказать детям", - сказал Крючков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлег КрючковСлужба безопасности УкраиныКиев
 
 
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