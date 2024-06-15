https://ria.ru/20240615/postradavshie-1953123631.html

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП пешеходов в Благовещенске

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП пешеходов в Благовещенске - РИА Новости, 15.06.2024

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП пешеходов в Благовещенске

Двух пострадавших пешеходов в ДТП в Благовещенске перевели из реанимации в травматологию, сообщает минздрав Приамурья. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:41

2024-06-15T15:41

2024-06-15T15:41

происшествия

благовещенск

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. Двух пострадавших пешеходов в ДТП в Благовещенске перевели из реанимации в травматологию, сообщает минздрав Приамурья. "Двоих, девушку 19 лет и мальчика 14 лет, перевели из реанимации в отделения травматологии", - говорится в сообщении. Состояние остальных четверых пострадавших в аварии существенно не изменилось, они находятся под наблюдением врачей. По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое - мужчина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.

https://ria.ru/20240615/gubernator-1953062646.html

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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске