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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП пешеходов в Благовещенске
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП пешеходов в Благовещенске - РИА Новости, 15.06.2024
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП пешеходов в Благовещенске
Двух пострадавших пешеходов в ДТП в Благовещенске перевели из реанимации в травматологию, сообщает минздрав Приамурья. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:41
2024-06-15T15:41
2024-06-15T15:41
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. Двух пострадавших пешеходов в ДТП в Благовещенске перевели из реанимации в травматологию, сообщает минздрав Приамурья. "Двоих, девушку 19 лет и мальчика 14 лет, перевели из реанимации в отделения травматологии", - говорится в сообщении. Состояние остальных четверых пострадавших в аварии существенно не изменилось, они находятся под наблюдением врачей. По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару. В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое - мужчина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.
https://ria.ru/20240615/gubernator-1953062646.html
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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП пешеходов в Благовещенске
В Благовещенске двух пострадавших в ДТП пешеходов перевели из реанимации
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн - РИА Новости. Двух пострадавших пешеходов в ДТП в Благовещенске перевели из реанимации в травматологию, сообщает минздрав Приамурья.
"Двоих, девушку 19 лет и мальчика 14 лет, перевели из реанимации в отделения травматологии", - говорится в сообщении.
Состояние остальных четверых пострадавших в аварии существенно не изменилось, они находятся под наблюдением врачей.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в пятницу около 19.28 (13.28 мск) на улице Василенко в Благовещенске. Предварительно установлено, что водитель 1965 года рождения не справился с управлением и на высокой скорости сбил пешеходов, которые шли по тротуару.
В результате аварии погибли женщина и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет. Еще шестеро пострадали, из них трое детей, их доставили в больницу. Двое - мужчина 50 лет и подросток 15 лет, умерли ночью в больнице. Еще двое пострадавших - мальчик 14 лет и женщина 32 лет находятся в реанимации, состояние крайне тяжелое.
Возбуждено уголовное дело. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, суд отправил его под стражу на два месяца. На месте ДТП жители Благовещенска организовали стихийный мемориал.