https://ria.ru/20240615/posolstvo-1953055652.html
Посольство в США неоднократно поднимало проблему преследования россиян
Посольство в США неоднократно поднимало проблему преследования россиян - РИА Новости, 15.06.2024
Посольство в США неоднократно поднимало проблему преследования россиян
Посольство РФ в США неоднократно поднимало проблему преследования россиян перед местными властями, но внятной реакции так и не последовало, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T01:56
2024-06-15T01:56
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в США неоднократно поднимало проблему преследования россиян перед местными властями, но внятной реакции так и не последовало, заявил РИА Новости посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Мы неоднократно ставили данную проблему в разговоре с американскими официальными лицами. Направляли дипломатические ноты в госдеп. И даже обращались в Белый дом. Внятной реакции не последовало", - сообщил он агентству. Антонов добавил, что такая антироссийская деятельность продолжится и не исключено, что давление на российскую диаспору в США будет нарастать. "Несмотря на гонения, истинные патриоты России, которых насчитывается здесь сотни тысяч, не отказываются от Родины. Не хотят прерывать свои связи с родными местами", - отметил дипломат. Посол подчеркнул, что россияне в США "настаивают на активизации совместной работы по сохранению памяти отцов и дедов за многомиллионные потери в годы Великой Отечественной войны" и предлагают множество мероприятий по поддержке русского языка, а также продвижению культурно-исторического наследия России. "Мы такой настрой будем только приветствовать. Несомненно, продолжим защищать права россиян в Соединенных Штатах Америки", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240615/ssha-1953055257.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), анатолий антонов
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Анатолий Антонов
Посольство в США неоднократно поднимало проблему преследования россиян
Антонов: посольство неоднократно поднимало проблему преследования россиян в США
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в США неоднократно поднимало проблему преследования россиян перед местными властями, но внятной реакции так и не последовало, заявил РИА Новости посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы неоднократно ставили данную проблему в разговоре с американскими официальными лицами. Направляли дипломатические ноты в госдеп. И даже обращались в Белый дом. Внятной реакции не последовало", - сообщил он агентству.
Антонов добавил, что такая антироссийская деятельность продолжится и не исключено, что давление на российскую диаспору в США будет нарастать.
"Несмотря на гонения, истинные патриоты России, которых насчитывается здесь сотни тысяч, не отказываются от Родины. Не хотят прерывать свои связи с родными местами", - отметил дипломат.
Посол подчеркнул, что россияне в США "настаивают на активизации совместной работы по сохранению памяти отцов и дедов за многомиллионные потери в годы Великой Отечественной войны" и предлагают множество мероприятий по поддержке русского языка, а также продвижению культурно-исторического наследия России.
"Мы такой настрой будем только приветствовать. Несомненно, продолжим защищать права россиян в Соединенных Штатах Америки", - резюмировал он.