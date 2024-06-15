https://ria.ru/20240615/popshoy-1953171485.html

В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию

В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию - РИА Новости, 15.06.2024

В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в период с 17 по 20 июня посетит Варшаву, Братиславу и Вену, чтобы обсудить с представителями этих стран вопросы... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T21:42

2024-06-15T21:42

2024-06-15T21:42

в мире

молдавия

варшава

вена

михай попшой

радослав сикорский

роберт калиняк

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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в период с 17 по 20 июня посетит Варшаву, Братиславу и Вену, чтобы обсудить с представителями этих стран вопросы сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики. "Вице-премьер Михай Попшой совершит 17-20 июня рабочие визиты в Варшаву (Польша), Братиславу (Словакия) и Вену (Австрия)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского МИД. В министерстве уточнили, что 17 июня в Варшаве Попшой обсудит с польским коллегой Радославом Сикорским активизацию двустороннего и многостороннего политического диалога, углубление экономического сотрудничества, а также академическое и культурное партнерство. Девятнадцатого июня вице-премьер Молдавии посетит Словакию. Он намерен встретиться с главой МИД Юраем Бланаром и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, который сейчас временно исполняет обязанности премьер-министра. Стороны обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в различных областях. В Австрии 20 июня Попшой встретится с рядом официальных лиц, а также примет участие в мероприятии "Европейский путь Молдавии: возможности и вызовы", организованном посольством страны в Австрии, Дипломатической академией в Вене и Австрийским институтом внешней политики и политики безопасности. Визит также предусматривает участие главы МИД Молдавии в Форуме министров иностранных дел Стратегии Европейского союза для Дунайского региона.

https://ria.ru/20240528/soglasheniya-1948963083.html

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952744233.html

молдавия

варшава

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, варшава, вена, михай попшой, радослав сикорский, роберт калиняк