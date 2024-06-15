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В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию - РИА Новости, 15.06.2024
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21:42 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/popshoy-1953171485.html
В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию
В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию - РИА Новости, 15.06.2024
В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в период с 17 по 20 июня посетит Варшаву, Братиславу и Вену, чтобы обсудить с представителями этих стран вопросы... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:42
2024-06-15T21:42
в мире
молдавия
варшава
вена
михай попшой
радослав сикорский
роберт калиняк
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в период с 17 по 20 июня посетит Варшаву, Братиславу и Вену, чтобы обсудить с представителями этих стран вопросы сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики. "Вице-премьер Михай Попшой совершит 17-20 июня рабочие визиты в Варшаву (Польша), Братиславу (Словакия) и Вену (Австрия)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского МИД. В министерстве уточнили, что 17 июня в Варшаве Попшой обсудит с польским коллегой Радославом Сикорским активизацию двустороннего и многостороннего политического диалога, углубление экономического сотрудничества, а также академическое и культурное партнерство. Девятнадцатого июня вице-премьер Молдавии посетит Словакию. Он намерен встретиться с главой МИД Юраем Бланаром и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, который сейчас временно исполняет обязанности премьер-министра. Стороны обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в различных областях. В Австрии 20 июня Попшой встретится с рядом официальных лиц, а также примет участие в мероприятии "Европейский путь Молдавии: возможности и вызовы", организованном посольством страны в Австрии, Дипломатической академией в Вене и Австрийским институтом внешней политики и политики безопасности. Визит также предусматривает участие главы МИД Молдавии в Форуме министров иностранных дел Стратегии Европейского союза для Дунайского региона.
https://ria.ru/20240528/soglasheniya-1948963083.html
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в мире, молдавия, варшава, вена, михай попшой, радослав сикорский, роберт калиняк
В мире, Молдавия, Варшава, Вена, Михай Попшой, Радослав Сикорский, Роберт Калиняк
В Молдавии анонсировали визит Попшоя в Польшу, Словакию и Австрию

МИД Молдавии: вице-премьер Попшой 17-20 июня посетит Варшаву, Братиславу и Вену

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМихаил Попшой
Михаил Попшой - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Михаил Попшой. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в период с 17 по 20 июня посетит Варшаву, Братиславу и Вену, чтобы обсудить с представителями этих стран вопросы сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики.
"Вице-премьер Михай Попшой совершит 17-20 июня рабочие визиты в Варшаву (Польша), Братиславу (Словакия) и Вену (Австрия)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского МИД.
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В министерстве уточнили, что 17 июня в Варшаве Попшой обсудит с польским коллегой Радославом Сикорским активизацию двустороннего и многостороннего политического диалога, углубление экономического сотрудничества, а также академическое и культурное партнерство.
Девятнадцатого июня вице-премьер Молдавии посетит Словакию. Он намерен встретиться с главой МИД Юраем Бланаром и министром обороны Словакии Робертом Калиняком, который сейчас временно исполняет обязанности премьер-министра. Стороны обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в различных областях.
В Австрии 20 июня Попшой встретится с рядом официальных лиц, а также примет участие в мероприятии "Европейский путь Молдавии: возможности и вызовы", организованном посольством страны в Австрии, Дипломатической академией в Вене и Австрийским институтом внешней политики и политики безопасности. Визит также предусматривает участие главы МИД Молдавии в Форуме министров иностранных дел Стратегии Европейского союза для Дунайского региона.
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В миреМолдавияВаршаваВенаМихай ПопшойРадослав СикорскийРоберт Калиняк
 
 
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