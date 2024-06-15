https://ria.ru/20240615/pomosch-1953160644.html

США выделят Украине полтора миллиарда долларов на поддержку энергосектора

США выделят Украине полтора миллиарда долларов на поддержку энергосектора - РИА Новости, 15.06.2024

США выделят Украине полтора миллиарда долларов на поддержку энергосектора

Вице-президент США Камала Харрис провела в Швейцарии встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой объявила о выделении свыше $1,5 миллиарда на поддержку... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T20:01

2024-06-15T20:01

2024-06-15T20:01

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россия

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сша

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владимир зеленский

сергей лавров

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис провела в Швейцарии встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой объявила о выделении свыше $1,5 миллиарда на поддержку энергосектора Украины, а также удовлетворение ее гуманитарных нужд и поддержание безопасности, сообщил в субботу Белый дом. Харрис находится с визитом в Люцерне, где представляет США на двухдневной конференции по урегулированию украинского конфликта. Россия в этом мероприятии участия не принимает. "Вице-президент... объявила о выделении свыше 1,5 миллиарда долларов дополнительной помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины в сфере энергетики, ее гуманитарных нужд, в том числе потребностей в продовольствии, жилье и медицинских услугах, а также на обеспечение гражданской безопасности", - сообщили в администрации США. В ходе встречи Харрис и Зеленский обсудили принятые Вашингтоном меры по поддержанию обороноспособности Украины, в том числе недавнее подписание двухстороннего соглашения в сфере безопасности. Стороны также затронули вопрос о судьбе замороженных на Западе российских активов и потребности ВСУ в сфере противовоздушной обороны. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240613/energiya-1952512731.html

https://ria.ru/20240613/poroshenko-1952707459.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953051471.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, камала харрис, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, вооруженные силы украины, g7