https://ria.ru/20240615/pogoda-1953108268.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели - РИА Новости, 15.06.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

В начале следующей недели в столичном регионе может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T13:43

2024-06-15T13:43

2024-06-15T13:43

общество

михаил леус

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В начале следующей недели в столичном регионе может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Черноморский циклон вернёт в столицу грозовые ливни… По нашим расчётам, за первые два дня новой недели "черноморец" может вылить на столицу до 10-15 миллиметров осадков, а местами количество дождей составит 20-30 миллиметров, что составляет около трети от июньской нормы", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он отметил, что показания термометров в начале недели окажутся в диапазоне от плюс 23 до плюс 26 градусов. "К концу следующей недели московский июнь имеет все шансы выйти на лидирующие позиции в списке самых влажных в XXI веке", - написал Леус.

https://ria.ru/20240615/kbr-1953103944.html

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общество, михаил леус, москва