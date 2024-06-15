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Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели - РИА Новости, 15.06.2024
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13:43 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/pogoda-1953108268.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели - РИА Новости, 15.06.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
В начале следующей недели в столичном регионе может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T13:43
2024-06-15T13:43
общество
михаил леус
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В начале следующей недели в столичном регионе может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Черноморский циклон вернёт в столицу грозовые ливни… По нашим расчётам, за первые два дня новой недели "черноморец" может вылить на столицу до 10-15 миллиметров осадков, а местами количество дождей составит 20-30 миллиметров, что составляет около трети от июньской нормы", - написал синоптик в своем Telegram-канале. Он отметил, что показания термометров в начале недели окажутся в диапазоне от плюс 23 до плюс 26 градусов. "К концу следующей недели московский июнь имеет все шансы выйти на лидирующие позиции в списке самых влажных в XXI веке", - написал Леус.
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общество, михаил леус, москва
Общество, Михаил Леус, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

В начале следующей недели в Москве может выпасть до 30 миллиметров осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют на Красной площади в Москве
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В начале следующей недели в столичном регионе может выпасть до 30 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Черноморский циклон вернёт в столицу грозовые ливни… По нашим расчётам, за первые два дня новой недели "черноморец" может вылить на столицу до 10-15 миллиметров осадков, а местами количество дождей составит 20-30 миллиметров, что составляет около трети от июньской нормы", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что показания термометров в начале недели окажутся в диапазоне от плюс 23 до плюс 26 градусов.
"К концу следующей недели московский июнь имеет все шансы выйти на лидирующие позиции в списке самых влажных в XXI веке", - написал Леус.
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