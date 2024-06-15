https://ria.ru/20240615/pogoda-1953070873.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 15.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:27

2024-06-15T08:27

2024-06-15T08:28

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье от плюс 22 до плюс 27 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии