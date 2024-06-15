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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 15.06.2024
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08:27 15.06.2024 (обновлено: 08:28 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/pogoda-1953070873.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 15.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:27
2024-06-15T08:28
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье от плюс 22 до плюс 27 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается без осадков и до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФонтаны в сквере в Москве
Фонтаны в сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Фонтаны в сквере в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье от плюс 22 до плюс 27 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в России
 
 
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