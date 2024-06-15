https://ria.ru/20240615/pogoda-1953070873.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 15.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T08:27
2024-06-15T08:27
2024-06-15T08:28
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать восточная периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице плюс 24 - плюс 26, в Подмосковье от плюс 22 до плюс 27 градусов тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается без осадков и до 26 градусов тепла