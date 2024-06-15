https://ria.ru/20240615/pogoda-1953059525.html

Вильфанд пообещал москвичам замечательную погоду на выходных

Вильфанд пообещал москвичам замечательную погоду на выходных - РИА Новости, 15.06.2024

Вильфанд пообещал москвичам замечательную погоду на выходных

После дождливой рабочей недели в Москве прогнозируется замечательная июньская погода в субботу и воскресенье с температурой до 26 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T03:18

2024-06-15T03:18

2024-06-15T03:27

общество

москва

россия

московская область (подмосковье)

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. После дождливой рабочей недели в Москве прогнозируется замечательная июньская погода в субботу и воскресенье с температурой до 26 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "После дождливой рабочей недели наступает замечательный период. В субботу и воскресенье просто замечательная июньская погода. Температура тут двоякая. С одной стороны, она примерно на 1,5 градуса выше многолетних значений, вполне комфортно… Но по сравнению с первой половиной недели температура понизится", - сказал Вильфанд. По его словам, температура воздуха опустится до 25-26 градусов в Москве и 22-26 в Подмосковье.

https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818370.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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