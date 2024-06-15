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Вильфанд пообещал москвичам замечательную погоду на выходных
Вильфанд пообещал москвичам замечательную погоду на выходных - РИА Новости, 15.06.2024
Вильфанд пообещал москвичам замечательную погоду на выходных
После дождливой рабочей недели в Москве прогнозируется замечательная июньская погода в субботу и воскресенье с температурой до 26 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T03:18
2024-06-15T03:18
2024-06-15T03:27
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гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. После дождливой рабочей недели в Москве прогнозируется замечательная июньская погода в субботу и воскресенье с температурой до 26 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "После дождливой рабочей недели наступает замечательный период. В субботу и воскресенье просто замечательная июньская погода. Температура тут двоякая. С одной стороны, она примерно на 1,5 градуса выше многолетних значений, вполне комфортно… Но по сравнению с первой половиной недели температура понизится", - сказал Вильфанд. По его словам, температура воздуха опустится до 25-26 градусов в Москве и 22-26 в Подмосковье.
https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818370.html
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общество, москва, россия, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Вильфанд пообещал москвичам замечательную погоду на выходных
Вильфанд: после дождливой рабочей недели в Москве ожидается замечательная погода