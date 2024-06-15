https://ria.ru/20240615/podzag-1952897271.html

"Их на самом деле несколько". Где находится библейская гора Синай

"Их на самом деле несколько". Где находится библейская гора Синай - РИА Новости, 15.06.2024

"Их на самом деле несколько". Где находится библейская гора Синай

Ученые спорят о том, где именно Моисей получил скрижали с десятью заповедями. Долгое время считалось, что это было в Египте, на юге Синайского полуострова... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:00

2024-06-15T08:09

религия

египет

красное море

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые спорят о том, где именно Моисей получил скрижали с десятью заповедями. Долгое время считалось, что это было в Египте, на юге Синайского полуострова. Однако исследования показывают: все не так однозначно.Бросил вызовКазалось бы, стремительное развитие технологий может разом нивелировать любой из ветхозаветных сюжетов. На деле же наоборот: шаг за шагом ученые доказывают подлинность многих библейских историй.Например, почти нет сомнений, что Всемирный потоп был на самом деле — правда, в меньших масштабах. Или что Содом и Гоморру уничтожили "сера и огонь с неба" — то есть, судя по недавним исследованиям, метеорит.Но вот с горой Синай — настоящий парадокс. С одной стороны, всем известно, что она находится в Египте. Местные гиды так ее и называют — Джабал-Муса, "Гора Моисея". С другой, за последнее время появилось немало поводов в этом усомниться.Первый клин вбил в 2013-м итальянский археолог Эммануэле Анати. В ходе многолетних раскопок в израильской пустыне Негев он обнаружил руины древнего религиозного комплекса. Множество алтарей, ритуальных каменных кругов и колонн, десятки тысяч рисунков — и все это у подножия горы. Местные называли ее Хар-Карком — "Гора шафрана".Но почему Анати отождествил ее с ветхозаветным Синаем?"Я внимательно изучил маршрут Исхода, — рассказал он журналистам. — И дважды прошел весь путь через Египет и Синай, пытаясь найти места стоянок, упомянутые в Библии. В первый раз я подумал, что отправная точка — монастырь Святой Екатерины (мужской монастырь у подножия горы Синай в Египте. — Прим. ред.), и совсем заблудился. Во второй мне пришла в голову идея о горе Хар-Карком, и я смог найти множество стоянок, соответствующих библейскому описанию".Кроме того, добавил ученый, Моисей вряд ли повел бы свой народ из дельты Нила на юг полуострова, чтобы оттуда двинуться на север, в сторону Ханаана. В таком случае получился бы большой крюк. А через Негев — гораздо короче.Обнаруженное здесь святилище посвящено божеству одного из семитских племен. Артефакты датируются приблизительно 2300-2000 годами до нашей эры. Согласно иудейской традиции, Исход произошел в XIII-XII столетиях до нашей эры. Но Анати допустил, что это могло случиться гораздо раньше.Вершина с тремя названиямиПравда, у версии нашлось немало критиков. Во-первых, святилище у горы Хар-Карком — не единственное в своем роде. Аналогичных ему в пустыне Негев открыли более десятка. Во-вторых, есть явная лингвистическая нестыковка."Согласно теории Анати, Моисей получил две каменные таблички с десятью заповедями примерно в 2200-2000 годах до нашей эры. Но формирование ханаанейского алфавита, на основе которого появился еврейский, началось лишь около 1800 года до нашей эры", — обратил внимание американский библеист Джеймс Хоффмейер.Основная трудность, по его словам, в том, что в Священном Писании гора, где Бог оставил завет еврейскому народу, именуется не только Синаем. Упоминается также Хорив и "гора Божья".Библейская книга Исход уточняет: все произошло в Синайской пустыне. Именно туда Моисей привел свой народ "из земли Египетской" через Красное море.А дошли они до пустыни за три месяца. Даже по меркам Древнего мира это очень много, за такой срок можно преодолеть куда большее расстояние. Отсюда — еще одна гипотеза о том, где располагалась знаменитая вершина.Поворот на югВозможный ответ нашли в Новом Завете: апостол Павел в Послании к Галатам указывает на гору Синай в Аравии. По мнению некоторых историков, он опирался на эпизод из Ветхого Завета, с которого и началось освобождение евреев из египетского плена.Моисей рос при дворе фараона. Как-то раз на его глазах надсмотрщик ударил раба-еврея. Будущий пророк убил злодея и сбежал в "землю мадианитян". Там женился на дочери местного жреца и пас овец. И однажды, ведя стадо к горе Хорив, увидел неопалимую купину — пылающий, но не сгорающий терновый куст. Так Господь призвал Моисея вернуться в Египет для освобождения своего народа.Мадианитянами в предании названы потомки сына пророка Авраама от третьей жены. Обитали они на северо-западе Аравийского полуострова.Именно в этом регионе в 2019-м группа археологов провела раскопки в поисках каких-либо зацепок. И возле горы Джабаль-эль-Лауз на территории Саудовской Аравии нашла древнее кладбище. Правда, ученые до сих пор не смогли определить, представители какой народности там похоронены."Вполне возможно, что это те самые евреи, которых вел Моисей. Из Библии известно, что после исхода из Египта они заняли земли мадианитян и длительное время жили у "горы Божьей", — выдвинул гипотезу руководитель группы Райан Мауро.И привел дополнительные аргументы. Во-первых, в окрестностях Джабаль-эль-Лауз его команда нашла несколько изображений коров, а у подножия вершины — остатки монументальной каменной кладки. Явные параллели с библейской историей о поклонении золотому тельцу.Во-вторых, неподалеку есть скала с большой расселиной — и причиной эрозии был мощный поток воды. Точь-в-точь как по сюжету: чтобы утолить жажду своего народа, Моисей ткнул жезлом в камень, и оттуда хлынул поток живительной влаги."Все эти фрагменты древней хроники должны совпадать, словно кусочки мозаики, и именно здесь все они нашлись и встали на места, чего не наблюдается ни в каком ином месте", — заключил Мауро. У них есть ответОднако и у аравийской версии немало критиков. Скептики, например, напомнили, что мадианитяне вели кочевой образ жизни. Вполне возможно, их поселения могли занимать и часть территории современного Египта.Кроме того, во времена апостола Павла Аравией называли земли, включавшие и Синайский полуостров. Римляне даже выделили его в отдельную провинцию — Каменистую Аравию.К тому же еще в начале II века христиане начали селиться именно у горы на Синае. А двумя столетиями позже там появилась одна из первых монашеских общин. Ныне — знаменитый монастырь Святой Екатерины. Именно здесь, как считают последователи Христа, Господь даровал Моисею десять заповедей.Наконец, свой взгляд на историческую загадку есть и у самих иудеев. Еще в древности существовало предание, что точное местоположение горы Синай, как и могилы Моисея, неизвестно. Неспроста оба места скрыты от посторонних глаз. Ученые же рук не опускают: продолжают и дальше решать задачу, оставленную небесами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, красное море, аналитика - религия и мировоззрение