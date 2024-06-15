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На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2024
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15:22 15.06.2024 (обновлено: 15:23 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/peskov-1953121234.html
На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, заявил Песков
На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2024
На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что на саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, предложения главы российского РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T15:22
2024-06-15T15:23
швейцария
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что на саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, предложения главы российского государства Владимира Путина о перемирии не будет на повестке дня. "В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине. В Швейцарии обсуждается вопрос гуманитарного и окологуманитарного характера", - сказал Песков, отвечая на вопрос, если в субботу в Швейцарии отвергнут предложение России по переговорам, можно ли считать, что вопрос будет закрыт.
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швейцария, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин
Швейцария, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, заявил Песков

Песков: на саммите не обсудят мир на Украине, инициатив Путина на повестке нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что на саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, предложения главы российского государства Владимира Путина о перемирии не будет на повестке дня.
"В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине. В Швейцарии обсуждается вопрос гуманитарного и окологуманитарного характера", - сказал Песков, отвечая на вопрос, если в субботу в Швейцарии отвергнут предложение России по переговорам, можно ли считать, что вопрос будет закрыт.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
МИД России выразил недоверие Швейцарии как площадке по Украине
11 апреля, 18:11
 
ШвейцарияУкраинаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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