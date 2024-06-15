https://ria.ru/20240615/peskov-1953121234.html

На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, заявил Песков

На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2024

На саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что на саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, предложения главы российского РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T15:22

2024-06-15T15:22

2024-06-15T15:23

швейцария

украина

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что на саммите в Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине, предложения главы российского государства Владимира Путина о перемирии не будет на повестке дня. "В Швейцарии не обсуждается вопрос мира на Украине. В Швейцарии обсуждается вопрос гуманитарного и окологуманитарного характера", - сказал Песков, отвечая на вопрос, если в субботу в Швейцарии отвергнут предложение России по переговорам, можно ли считать, что вопрос будет закрыт.

https://ria.ru/20240411/shveytsariya-1939427224.html

швейцария

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин