https://ria.ru/20240615/peskov-1953117023.html

Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина

Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина - РИА Новости, 15.06.2024

Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предложение главы государства Владимира Путина провести переговоры поступает много официальной... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T14:56

2024-06-15T14:56

2024-06-15T15:04

украина

швейцария

в мире

владимир путин

дмитрий песков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предложение главы государства Владимира Путина провести переговоры поступает много официальной реакции от участников саммита в Швейцарии, но она не имеет конструктивный характер."Много официальной реакции, официальных заявлений не конструктивного характера", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, была ли официальная редакция участников саммита в Швейцарии на предложение Путина провести переговоры по поводу ситуации на Украине.

https://ria.ru/20240615/zhurnalisty-1953096832.html

украина

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, швейцария, в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия