https://ria.ru/20240615/peskov-1953117023.html
Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина
Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина - РИА Новости, 15.06.2024
Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предложение главы государства Владимира Путина провести переговоры поступает много официальной... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:56
2024-06-15T14:56
2024-06-15T15:04
украина
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в мире
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предложение главы государства Владимира Путина провести переговоры поступает много официальной реакции от участников саммита в Швейцарии, но она не имеет конструктивный характер."Много официальной реакции, официальных заявлений не конструктивного характера", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, была ли официальная редакция участников саммита в Швейцарии на предложение Путина провести переговоры по поводу ситуации на Украине.
https://ria.ru/20240615/zhurnalisty-1953096832.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, швейцария, в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия
Украина, Швейцария, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина
Песков: реакция Запада на предложение Путина неконструктивна