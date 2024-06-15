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Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина - РИА Новости, 15.06.2024
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14:56 15.06.2024 (обновлено: 15:04 15.06.2024)
https://ria.ru/20240615/peskov-1953117023.html
Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина
Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина - РИА Новости, 15.06.2024
Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предложение главы государства Владимира Путина провести переговоры поступает много официальной... РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T14:56
2024-06-15T15:04
украина
швейцария
в мире
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предложение главы государства Владимира Путина провести переговоры поступает много официальной реакции от участников саммита в Швейцарии, но она не имеет конструктивный характер."Много официальной реакции, официальных заявлений не конструктивного характера", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, была ли официальная редакция участников саммита в Швейцарии на предложение Путина провести переговоры по поводу ситуации на Украине.
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украина, швейцария, в мире, владимир путин, дмитрий песков, россия
Украина, Швейцария, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина

Песков: реакция Запада на предложение Путина неконструктивна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на предложение главы государства Владимира Путина провести переговоры поступает много официальной реакции от участников саммита в Швейцарии, но она не имеет конструктивный характер.
"Много официальной реакции, официальных заявлений не конструктивного характера", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, была ли официальная редакция участников саммита в Швейцарии на предложение Путина провести переговоры по поводу ситуации на Украине.
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Приехавшие на саммит по Украине журналисты не ожидают значимых результатов
Вчера, 12:22
 
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