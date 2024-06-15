https://ria.ru/20240615/peregovory-1953171935.html
Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине
Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине
Россия должна быть включена в переговоры о достижении мира в украинском конфликте, сообщил МИД Мексики РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:49
2024-06-15T21:49
2024-06-15T21:49
в мире
россия
швейцария
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си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня - РИА Новости. Россия должна быть включена в переговоры о достижении мира в украинском конфликте, сообщил МИД Мексики "Глава МИД Мексики переговорила с президентом Швейцарии Виолой Амхерд о важности включения России в переговорах о мире при поддержке Устава ООН", - говорится в сообщении. В данный момент глава МИД Мексики Алисия Барсена участвует в конференции по Украине в Швейцарии. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951201738.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швейцария, мексика, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, оон, евросоюз, совет европы, украина
В мире, Россия, Швейцария, Мексика, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Евросоюз, Совет Европы, Украина
Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине
МИД Мексики: РФ должна быть включена в переговоры о достижении мира на Украине