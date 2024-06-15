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Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
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21:49 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/peregovory-1953171935.html
Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине
Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине - РИА Новости, 15.06.2024
Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине
Россия должна быть включена в переговоры о достижении мира в украинском конфликте, сообщил МИД Мексики РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T21:49
2024-06-15T21:49
в мире
россия
швейцария
мексика
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
оон
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня - РИА Новости. Россия должна быть включена в переговоры о достижении мира в украинском конфликте, сообщил МИД Мексики "Глава МИД Мексики переговорила с президентом Швейцарии Виолой Амхерд о важности включения России в переговорах о мире при поддержке Устава ООН", - говорится в сообщении. В данный момент глава МИД Мексики Алисия Барсена участвует в конференции по Украине в Швейцарии. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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в мире, россия, швейцария, мексика, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, оон, евросоюз, совет европы, украина
В мире, Россия, Швейцария, Мексика, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Евросоюз, Совет Европы, Украина
Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине

МИД Мексики: РФ должна быть включена в переговоры о достижении мира на Украине

© AFP 2024 / POOL / URS FLUEELERФлаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии
Флаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© AFP 2024 / POOL / URS FLUEELER
Флаги стран-участниц саммита по Украине в Швейцарии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня - РИА Новости. Россия должна быть включена в переговоры о достижении мира в украинском конфликте, сообщил МИД Мексики
«
"Глава МИД Мексики переговорила с президентом Швейцарии Виолой Амхерд о важности включения России в переговорах о мире при поддержке Устава ООН", - говорится в сообщении.
В данный момент глава МИД Мексики Алисия Барсена участвует в конференции по Украине в Швейцарии.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине
7 июня, 05:23
 
В миреРоссияШвейцарияМексикаДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваООНЕвросоюзСовет ЕвропыУкраина
 
 
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