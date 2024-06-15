https://ria.ru/20240615/peregovory-1953171935.html

Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине

Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине - РИА Новости, 15.06.2024

Мексика призвала включить Россию в переговоры по Украине

Россия должна быть включена в переговоры о достижении мира в украинском конфликте, сообщил МИД Мексики РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T21:49

2024-06-15T21:49

2024-06-15T21:49

в мире

россия

швейцария

мексика

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

оон

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июня - РИА Новости. Россия должна быть включена в переговоры о достижении мира в украинском конфликте, сообщил МИД Мексики "Глава МИД Мексики переговорила с президентом Швейцарии Виолой Амхерд о важности включения России в переговорах о мире при поддержке Устава ООН", - говорится в сообщении. В данный момент глава МИД Мексики Алисия Барсена участвует в конференции по Украине в Швейцарии. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951201738.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, швейцария, мексика, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, оон, евросоюз, совет европы, украина