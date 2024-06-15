https://ria.ru/20240615/pentagon-1953054551.html

Пентагон заключил контракт на разработку систем для морских дронов

Пентагон заключил контракт на разработку систем для морских дронов - РИА Новости, 15.06.2024

Пентагон заключил контракт на разработку систем для морских дронов

Министерство обороны США заключило контракт с 49 компаниями объемом более 982 миллионов долларов для разработки систем и поставки оборудования для морских... РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T01:40

2024-06-15T01:40

2024-06-15T01:40

калифорния

южная каролина

флорида

министерство обороны сша

microsoft corporation

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с 49 компаниями объемом более 982 миллионов долларов для разработки систем и поставки оборудования для морских дронов, следует из заявления ведомства. "Множественный контракт на поддержку текущего и будущего семейства систем и подсистем беспилотных надводных транспортных средств заключен со следующими 49 отраслевыми партнерами", - говорится в сообщении. Согласно релизу Пентагона, подрядчики должны буду поставить боевое снаряжение, сенсоры, системы поддержки миссий, системы контроля работы дронов в автономном режиме, элементы береговой и базовой платформ управления, услуги логистики и поддержки. "Максимальная стоимость всех контрактов составляет 982,1 миллиона долларов", - добавили в сообщении. В списке подрядчиков, получивших часть контракта, указаны американские компании из различных штатов, включая Калифорнию, Нью-Мехико, Вирджинию, Южную Каролину, Флориду, Висконсин и другие регионы. Среди них также значится корпорация Microsoft без указания конкретной части работ. Как отмечает минобороны, работы должны быть выполнены до февраля 2025 года с возможным продлением до февраля 2030 года.

https://ria.ru/20231124/bpla-1911521243.html

https://ria.ru/20231219/bespilotniki-1916827872.html

калифорния

южная каролина

флорида

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калифорния, южная каролина, флорида, министерство обороны сша, microsoft corporation